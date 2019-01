Bobri in ples

Enajsti ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri bo letos ponudil 166 dogodkov

Tigraste lilije

Od 19. januarja do 8. februarja bo potekal 11. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, na katerem se bo zvrstilo 166 dogodkov. Tokrat bo v znamenju teme ples-gib-telo (s poudarkom na sodobni umetnosti). Prek različnih umetniških zvrsti bodo predstavljeni načini in možnosti za ustvarjalno izražanje z gibom oziroma s plesom, različne oblike nebesedne komunikacije in medsebojnega sodelovanja, v širšem pomenu pa tudi gibanje misli, besed, zvokov, slik, predmetov. Prevzem brezplačnih vstopnic bo v Festivalni dvorani 12. januarja od 11. do 16. ure.

Program bodo sestavljale gledališke, filmske, glasbene in plesne predstave, vodstva, delavnice in druge dejavnosti, ki jih za otroke in mlade pripravljajo številne vladne in nevladne ustanove ter posamezniki, delujoči v Ljubljani in širše. Festival bo že četrto leto potekal tudi v Domžalah in Sežani.

Festival bodo odprli 19. januarja v Slovenskem mladinskem gledališču s premiero predstave Ariol o malem modrem osliču, junaku istoimenskega stripa za otroke, v režiji Matjaža Pograjca. Plesno obarvana bo tudi zaključna prireditev, ki bo potekala 8. februarja v Kinu Šiška. Na predstavi Plesni stroj BUM BAM v režiji Tjaše Črnigoj se bodo na odru zvrstili številni slovenski plesalci, ki bodo ob živi glasbi predstavili različne plesne sloge. Pri plesnih točkah se jim bo pridružilo tudi občinstvo.

Tokrat bo v skladu z letošnjo temo posebna pozornost posvečena plesnemu delu programa. Sestavljale ga bodo predstave za vse generacije otrok in mladih, nastale tako v institucijah kot na neodvisni sceni. Med njimi bodo predstave Od kapljice do oceana, balet Peter in volk gibalno-likovna instalacija Telo v prostoru, prostor v telesu, plesno-glasbena predstava Nogabuta, Urbana vročica ter gostujoča predstava Tigraste lilije hrvaškega Kolektiva uprizoritvenih umetnosti VRUM in avstrijskega gledališča Dschungel.

Že četrto leto bo potekal projekt Bobrove mlade oči, v okviru katerega bodo otroci iz treh ljubljanskih osnovnih šol festival spremljali kot pisci kritik, novinarskih prispevkov, snemalci reportaž, fotografi in sodelujoči na prireditvah. Novost v projektu Bobrove mlade oči bo mednarodna okrogla miza z naslovom Kitchen Table (Kuhinjska miza), na kateri se bodo najstniki pogovarjali o predstavah, ki so si jih ogledali na festivalu, in o sodobnih pristopih v gledališču in umetnosti, namenjenih mladim. Okrogla miza bo del mednarodnega projekta T. E. E. N. (Theatre European Engagement Network – Evropska mreža za vključevanje v gledališče), ki ga podpira program Ustvarjalna Evropa.