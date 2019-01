Sama proti industriji aluminija

Premiera filma Bojevnica, ki je na lanskem festivalu Liffe prejel nagrado vodomec

V Kinodvoru bo 16. januarja ob 20.00 premiera filma Bojevnica, ki je na lanskem festivalu Liffe prejel nagrado vodomec. Navdihujočo zgodbo o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija, je režiral islandski režiser Benedikt Erlingsson, ki se bo udeležil premierne projekcije.

V središču filma je Halla, petdesetletna ženska neodvisnega duha, ki živi dvojno življenje. Priljubljena vodja pevskega zbora je skrivaj namreč tudi strastna okoljevarstvena aktivistka, ki jo ljudje poznajo zgolj po vzdevku "Ženska z gore". Halla se bori proti lokalni industriji aluminija. Njena dejanja postajajo vse drznejša, saj ji uspe zaustaviti pogajanja med islandsko vlado in korporacijo, ki gradi novo talilnico. Ko pa začne načrtovati svoj največji podvig, prejme pismo, ki spremeni vse. Njeno prošnjo za posvojitev otroka so končno odobrili in zdaj jo v Ukrajini čaka majhna deklica. A preden bo opustila svojo vlogo rešiteljice islandske narave, bo izvedla še en, zadnji podvig in s tem industriji aluminija zadala usodni udarec.

"Film je junaška pripovedka, umeščena v današnji svet preteče nevarnosti. Junaška pripovedka, posneta kot pustolovščina. Resna pravljica, povedana z nasmehom. Naša junakinja v tem svetu predstavlja nekakšno Artemido, zaščitnico nedotaknjenega in divjega. Soočena s hitro spreminjajočim se planetom sama prevzame vlogo rešiteljice matere Zemlje in njenih prihodnjih generacij. V knjigi Astrid Lindgren Brata Levjesrčna lahko preberemo dialog med bratoma: Jonatan je odgovoril, da nekatere stvari preprosto moraš narediti, čeprav so nevarne. "Pa zakaj?" sem se čudil. "Ker sicer nisi pravi človek, ampak navaden drekec," je dejal Jonatan. To je film o ženski, ki se trudi postati pravi človek. Bojevnica je arthouse akcijski triler – brez krvi, seksa in pištol. Samo akcija in strast, s helikopterji in droni. To je arthouse Misija nemogoče", je zapisal režiser.

Benedikt Erlingsson je uveljavljen islandski gledališki režiser in igralec. Posnel je dva kratka filma, za katera je prejel vrsto nagrad, med drugim posebno omembo na festivalu v Clermont-Ferrandu. Njegov celovečerni prvenec Zgodbe o konjih in ljudeh (2013), ki smo si ga lahko ogledali tudi v Kinodvoru, sodi med najuspešnejše islandske filme zadnjih let. Bojevnica je Erlingssonov drugi celovečerec.

-GAIYw3xvjs