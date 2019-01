REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zeru bo nastopil eden bolj talentiranih dub in roots producentov Unlisted Fanatic iz Belgije. Za ogrevanje in ohlajanje bosta poleg ekipe BORIS Sound System poskrbela RawLand in Koneski. V K4 prihaja elektro legenda DMX Krew aka EDMX aka Computor Rockers aka Edward Upton, ki je kar 8 albumov izdal pri Aphexovem Rephlexu, na prvi letošnji ediciji Zelenega sonca pa bodo gostili ruskega funk zanesenjaka DJ Soul-K-ja.

Petek, 18. januar

(20.00): Žmauc Ljubljana: Riba & Slishko (DJ set)

(20.00): Layerjeva hiša Kranj: Hexenschuss (glasbeni performans nizozemsko-izraelskega bobnarsko-synth dua)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DVS)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Van Der Urh (DJ set)

(21.00): Sputnik Svetovna kavarna Ljubljana: The Godfathers of House Oldies Goldies (Peter Pleser aka DJ Pero & Bastiano Balearic)

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: Fršlus vol. 10: Oldies Goldies Techno (DJ Psiho, Veztax, Pooby, Lilson)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Dubwise Massive! (Unlisted Fanatic, BORIS Sound System, RawLand, Koneski)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Deviant Funk (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Phi w/ DMX Krew Live! (Arena: DMX Krew Live!, Nikolaj, Kosta. Bar: Vid Vai, Roiss, Tim Kern. VJ: Kfsh)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 119: Russian Attack (DJ Soul-K, DJ Udo Brenner)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: All That Glitter Is Snow (DJ Naj)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Psy Fly Closing Story w/ Trance Only (Panchakshara, Lenokaj, Mada Poka)

Sobota, 19. januar

(22.00): MKK Črnomelj: Smooth House (DJ Tilen, Michelangelo, Smokey, Lanchelli)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Den7el, Von Meister, Dulash; VJ: 5237)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies: 8th Anniversary (DJ Shift)