Drevesne krošnje ali kaj drugega?

Na prvi letošnji razstavi v Ravnikar Gallery Space v Ljubljani se bo predstavila Tina Konec

V Ravnikar Gallery Space v Ljubljani bodo 15. januarja ob 19.00 odprli razstavo risb Tine Konec z naslovom V megli. Osrednji motiv njenega ustvarjanja so drevesa, ki jih v času delovnega procesa bolj ali manj abstrahira in njihov videz prilagaja svojim občutjem. Velik pomen daje tudi tehnični izvedbi, saj vedno skuša z enostavnimi sredstvi doseči večji, še ne viden učinek.

Tina Konec že nekaj let ustvarja izbrane poglede drevesnih krošenj. Svinčnik ali tuš vodi po beli ali črni papirnati podlagi, kjer nastajajo nianse črnikastih in srebrnikastih potez. Krošnje oziroma vejice stebel pogosto uhajajo iz formata, skupaj s plastenjem podob in zasenčenimi elementi pa vzbujajo igro asociacij. Ob pohajkovanju v naravi umetnica le – to fotografira, kar ji služi kot osnutek za delo. V risbi ne poskuša prerisati fotografij, odtisniti realnosti, temveč s pomočjo lastnih interpretacij in novosti v tradicionalni tehniki ustvarja umetnine, kjer je narava upodobljena na samosvoj, prepričljiv način.

Tokratna razstava predstavlja novonastalo serijo del, ki sledi poteku dneva: začne se na januarsko jutro zavito v meglo, za katero se kdaj naslika sonce. Ideja zanjo se je porodila ob umetničinem zlaganju likovnih del večjih formatov enega na drugega. Narisani elementi so se kazali skozi papir in ustvarjali izjemni vizualni učinek. Na jesensko jutro je skozi okno gledala meglo in naenkrat je v njej prepoznala nastajajoča dela, ki so ji še do takrat predstavljala vizualno uganko. Risba v samem jedru ohranja avtoričino spoštovanje narave, katere senzibilnost se prezrcali na papir.

Ob svoji samostojni razstavi, ki je bila lani na ogled v Bežigrajski galeriji 1, je povedala: "Risbo sem vedno dojemala hkrati kot osnovo za nadaljnje ustvarjanje in kot samostojno zaključeno likovno delo. Skozi risbo izražam naravo, ki mi predstavlja univerzalnost in večno aktualnost, fascinira me ponavljanje naravnih oblik v mikro in makro svetu. Slednje raziskujem prav skozi risbo, saj izhodiščni motiv – drevesne krošnje – artikuliram do mere, da končano delo aludira na druge, po videzu sorodne naravne forme. S tem vzpostavim igro asociacij, ki je popolnoma subjektivna, dopušča svobodne interpretacije in asociacije gledalcev."

Slikarka mlajše generacije Tina Konec (1992) je leta 2015 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri profesorju Zmagu Lenárdiču, kjer trenutno končuje podiplomski študij pod mentorstvom Tuga Šušnika. Aktivno razstavlja doma in v tujini. Samostojno je razstavljala v Kvartirni hiši (2018) v Celju, Mestni galeriji Fonticus (2018) na Hrvaškem, Layerjevi hiši (2017) v Kranju ter v Ljubljani v Bežigrajski galeriji 1 (2017), galeriji DobraVaga (2017) in Ravnikar Gallery Space (2018), kjer je bila del serije R / EDITIONS. Za delo Kristalizacija v tehniki tuša na papirju je leta 2018 prejela najvišjo nagrado – Grand Prix 53. mednarodnega slikarskega Ex-tempora v Piranu, dobila pa je tudi glavno nagrado 25. mednarodnega likovnega Ex tempora Grožnjan.