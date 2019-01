Impro liga praznuje 25 let

Impro liga: Otvoritev 206/17

© Maruša A. Rems

V CSK France Prešeren v Ljubljani bo 19. in 20. januarja potekalo praznovanje ob 25. obletnici Impro lige, temeljnega programa improvizacijskega gledališča v Sloveniji. V dveh dneh si boste lahko ogledali nekaj predstav in razstavo posvečeno zgodovini impro gledališča, prav tako pa bodo na odru ob današnjih improvizatorjih ponovno zaigrale nekatere legende improvizacije pri nas. Jaša Kramaršič Kacin je že leta 1995 v Mladini zapisal: "Impro liga je dejavnost, ki je počlovečila teater in popestrila šport".

Impro ligo je ustanovilo Gledališče Ane Monro leta 1993, ko je Andrej Rozman – Roza z objavo v M'zinu otvoril "Slovensko gledališko ligo". Od takrat se je na različnih gledaliških odrih predstavilo več sto gledaliških improvizatorjev in improvizatork, ki so odigrali številne impro tekme in različne improvizacijske predstave.

Iz Impro lige so se razvili številni gledališki projekti in programi: ŠILA – Šolska impro liga, MIŠ – Mala impro šola, Gverila teater, Impro klub, mednarodni festival Goli oder, Improške, Improvizija, Impro maraton, itd. pa vse do televizijskih in radijskih oddaj, med drugim tudi Impro TV, Štafeta mladosti, Ustreli!, pa vse do TV Dober dan, Razred zase, Osvežilna fronta, Impro klet in številnih drugih. Improvizatorje in improvizatorke danes lahko srečate tako v institucionalnih gledališčih (SNG Drama, MGL, Lutkovno gledališče Ljubljana), na filmu in televiziji, v novinarskih vodah, kot pisatelje in pisateljice, scenariste, glasbenike ter moderatorje dogodkov.

V soboto ob 19.00 bodo odprli pregledno razstavo ob 25. letnici, sledil bo Turnir generacij ter DJ program. V nedeljo sledi multigeneracijska predstava Parada legend in Improsong, glasbena impro predstava.