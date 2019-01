Ko se zabava sprevrže v delirično nočno moro

Po resničnih dogodkih posneta ekstravaganca Gasparja Noeja, polna divjih režiserskih prijemov in sijajne elektronske glasbe devetdesetih let

V Koloseju bo od 24. januarja dalje na ogled plesna groljivka Vrhunec v režiji Gasparja Noéja, predstavnika novega francoskega ekstremizma. Njegove filme kritiki opisujejo kot eksperimente, v katerih preizkuša zmožnost in trpežnost publike v soočenju s temno platjo človeške narave. Vrhunec je ekstatična, hipnotična in srh vzbujajoča zgodba o zabavi, ki se sprevrže v delirično nočno moro.

Film se odvija leta 1996, ko se skupina francoskih plesalcev odpravlja na turnejo po ZDA. Pred odhodom se še zadnjič zberejo na poslovilni zabavi v zapuščenem skladišču. Na ta posebni večer si rasno in spolno mešani plesalci dajo duška in se brez zavor zabavajo ob ritmih sodobne elektronske glasbe. Po običajnem začetku večera pa se nekateri člani skupine začnejo počutiti nenavadno. Plesalci nehote postanejo del popolnega kaosa, ki izbruhne daleč od oči preostalega sveta.

"Ljubezen, vojna, umetnost, šport, ples … dajejo smisel našemu kratkemu bivanju na zemlji. Od vseh teh distrakcij pa me je od nekdaj najbolj osrečeval ples. In če je to pomenilo, da moram narediti film, se mi je zdelo vznemirljivo, da ga posnamem po resnični zgodbi iz časopisov ter s plesalci, katerih talent me navdušuje. Ta projekt mi je omogočil, da na platnu znova prikažem del svojih sanj in nočnih mor.

Od nekdaj so me privlačile situacije, v katerih nenadoma izbruhneta kaos in anarhija, pa naj gre za ulične pretepe, šamanske seanse s psihotropnimi snovmi ali pa zabave, na katerih ljudje pod vplivom alkohola kolektivno izgubijo nadzor. Enako velja za moja snemanja. Najbolj uživam, ko ničesar ne pripravim ali napišem vnaprej ter pustim, da se stvari razvijajo neposredno pred mojimi očmi, kot pri dokumentarcu. In ko nastopi kaos, sem še toliko bolj srečen, saj vem, da bodo nastale močne podobe, ki bodo blizu resničnosti in ne gledališču", je o filmu zapisal režiser.

Gaspar Noé, v Argentini rojeni francoski avtor, predstavnik novega francoskega ekstremizma, je kot režiser in scenarist podpisal večkrat nagrajene celovečerce Meso (1991), Sam proti vsem (1998), Nepovratno (2002), V praznino (2009) in Ljubezen (2015, v 3D).

8z4zxcWJKYI