Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo prodajno razstavo umetniških glasbenih plakatov appointMENT #3, ki v sklopu festivala MENT Ljubljana združuje glasbene ustvarjalce ter vizualne umetnike in umetnice slovenskega in mednarodnega prostora, koncert skupine ŠKM Banda, ki bo predstavila najnovejši album “nouvi sad”, premiero komedije Norčije v spalnicah britanskega avtorja Alana Ayckbourna, umeščene v tri zakonske spalnice, v katerih izmenjaje ali hkrati srečujemo štiri (zakonske) pare na različnih stopnjah skupnega življenja.

Četrtek, 24. januar

V DobriVagi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prodajno razstavo umetniških glasbenih plakatov appointMENT #3, ki v sklopu festivala MENT Ljubljana združuje glasbene ustvarjalce ter vizualne umetnike in umetnice slovenskega in mednarodnega prostora. Letošnja novost je ta, da so plakati v kvadratnem formatu dimenzije 31,43 x 31,43 cm, ki glasbenemu plakatu kot mediju predstavlja referenco na LP plošče, hkrati pa ponuja nove izzive in prevpraševanje same plakatne forme. Plakate v 22 izvodih so ustvarili umetniki in umetnice mlajše generacije z različnih področij – od slikarstva, risbe, ilustracije in fotografije do grafičnega oblikovanja, 3D modeliranja in grafitarstva. Kuratorki: Dora Trček in Lara Mejač.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera solo plesne predstave Gašperja Kunška z naslovom Urbana vročica, v kateri vas bo avtor in izvajalec popeljal skozi slike, izkustva in okuse, ki jih nosi v sebi, in sicer skozi združevanje urbanih plesnih tehnik (hiphopa, poppinga, housea …) in sodobno-plesnih prijemov: releasa, flying lowe, momentov zamrznitev in pričakovanja.

42vyc4ZZD8s

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.30 nastopila skupina ŠKM Banda, ki bo predstavila najnovejši album “nouvi sad”.

IkSfw9rzDVw

Petek, 25. januar

V Galeriji Loža Koper bodo ob 18.00 v okviru festivala Maravee Fiction odprli instalacijo Eneja Gala z naslovom Uporabljam ali opazujem?, ki predstavlja odnos med resničnim in umišljenim, med umetnostjo in oblikovanjem, kot motrenjem, opazovanjem umetniškega dela, in njegovo uporabno funkcijo. S serijo popravljenih predmetov umetnik vtisne škarjam, očalom, puškam, kozarcem, skodelicam, izvijačem … in celo vtičnicam občutljivo konceptualno življenje. V prehajanju od uporabnih predmetov do malih skulptur in instalacij postavlja umetnik v ospredje protagonizem nenavadnih osebkov, razpetih med vlogami objektov in subjektov, med uporabnostjo in identiteto. Kustosinja: Majda Božeglav Japelj.

V KGLU Slovenj Gradec bodo ob 18.00 odprli razstavo Iz odprtih ateljejev, ki je rezultat projekta Odprta galerija, ki ga zadnja tri leta v okviru Tedna ljubiteljske kulture izvaja JSKD. V Slovenj Gradcu je v sodelovanju s KGLU projekt Odprta galerija nadgrajen, saj se v središču mesta umetniki predstavljajo s plakati iz razstave Odprta galerija, v prostorih KGLU pa z deli iz svojih ateljejev, s tematiko, ki jo tudi sicer raziskujejo in izražajo skozi svoja dela. Izbrana dela iz ateljejev so odraz raznolikih umetniških izpovedi ter nudijo vpogled v aktualno umetniško produkcijo sodelujočih avtorjev. Razstavljajo: Klemen Brun, Maša Gala, Duša Jesih, Dora Kaštrun, Vladimir Leben, Marko Pak, Arjan Pregl, Žiga Rehar, Lucija Stramec, Matjaž Stražar, Brane Širca. Kustosinja: Katarina Hergold Germ.

V Gledališču Koper bo ob 20.00 premiera komedije o partnerskih odnosih Norčije v spalnicah, ki jo je britanski avtor Alan Ayckbourn umestil v tri zakonske spalnice, v katerih izmenjaje ali hkrati srečujemo štiri (zakonske) pare na različnih stopnjah skupnega življenja. Režija: Katja Pegan

© Jaka Varmuž

V TrainStation Subart Kranj bo ob 21.00 nastopil kamniški trojec Matter, ki bo predstavil zadnji album Troglav.

s1RRnvICMi0

Sobota, 26. januar

V Stari elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 dobrodelni koncert Šift 4: Keemo, na katerem bodo nastopili: OHOLO! (Andrej Fon, Jure Boršič, Marko Jenič, Andrej Ruda, Jošt Drašler, Vid Drašler, Tomaž Grom), OLFAMOŠTVO (Andrej Fon, Marko Jenič, Jošt Drašler, Vid Drašler, Samo Kutin, Ana Kravanja, Jasna Kolar, Irena Z. Tomažin, Vesna Godler, Ivo Poderžaj, Martin Ukmar), Loup Abramovici, Marjan Stanić, Eduardo Raon, Enej Grom. Izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen Ustanovi za pomoč otroku z rakom.

hFHpfWjibvQ

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 gostovalo HNK Ivan pl. Zajca, Rijeka z Molierovo komedijo Ljudomrznik, Glavni junak Alcest je tip pravičnika, ki ne trpi moralnih napak okolja, v katerem živi, zato jih ostro kritizira in vsakomur v obraz pove vse, kar mu gre...Režija: Igor Vuk Torbica

Nedelja, 27. januar

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila švedska hardcore punk skupina No Fun At All, ki je po daljšem premoru letos izdala album "Grit". Predskupina: Backstage (Slo)

kaYl3jhCPT0