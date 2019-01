REJVikend

V K4 bo prvič nastopil veteran ruske podtalne deep techno, dub in house scene, Andrey Pushkarev. V Moskvi živeči DJ in producent, je že leta 2006 postal rezident DJ na nekoč kultnem in neodvisnem ruskem radiu DeepMix.ru, ustanovil pa je tudi založbo Luck Of Access. Na januarskem SUBØ v Channel Zero se bo ekipi Tigerbalm pridružil Moleskin, soustanovitelj založbe Goon Club Allstars in eden tistih londonskih producentov in DJ-ev, ki so s spajanjem grima, hip hopa, funkyja, housa na novo definirali zvok britanske prestolnice.

Andrey Pushkarev

Petek, 25. januar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Annarch)

(23.00): Carnium Kranj: Techno meets HardTechno (Jure Dimc b2b Urška Gros, Ranchie, Xenon, Andy Raze b2b Kiki)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Arena: Andrey Pushkarev, Alex Ranerro. Bar: Evident, Royter)

IiyFnA8gmBk

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Chilly Willy (DJ Dani)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: Tigerbalm w. Moleskin (Moleskin, Mondijale, Terranigma, DVS; VJ: 5237)

zMb841V35Pw

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: NANI MO (R36 + Volk + Estera + Torkar & Liara T'Soni)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion (DJ Sami Biyeh, Em Bee, Sheko)

ywtTWeNw9yg

Sobota, 26. januar

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Marco Trafficante (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno: Dojaja, Plotz, Lazy. Trance: Djane Gaby)

xp3GrIRZSJY

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Technogym (Fernanda Martins, T78, DJ Gumja, Numarex, Mindwalk)

H6lRFiT2Cmk

Nedelja, 27. januar

(05.00): Moment Bar Ljubljana: Sunday After Vibes (Levis, Lilson, Hayro Kurillo, Thomas)