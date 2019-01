Mrtva narava, ki ponazarja življenje

Najnovejše fotografije Borisa Gaberščika, ki vsakdanji svet predmetov in neživo naravo obravnava v popolnoma analogni črno-beli fotografiji

Tehtanje duš (2018)

V Bežigrajski galeriji 1 bo od 23. januarja do 28. februarja na ogled razstava fotografij Borisa Gaberščika z naslovom Sadovi dolgoletne izkušnje. Na ogled bo 25 fotografij v srebrno-želatinasti tehniki, ki jih je avtor ustvaril v letu 2018 posebej za tokratno predstavitev. Kustos razstave: Miloš Bašin.

Gaberščik je fotograf, ki je že 35 let zavezan tradiciji fotografije. Vsakdanji svet predmetov in neživo naravo obravnava v popolnoma analogni črno-beli fotografiji, ob tem pa je njegov ustvarjalni pristop izrazito brezčasen. Lani je prejel nagrado Prešernovega sklada za svoji seriji fotografij Solve et coagula in Von Dieser Welt.

"V svojih fotografijah vedno znova sooča s predmeti, ki so plod njegovega načrtnega zbirateljstva. V ateljeju v svoji zbirki hrani predmete, ki jih je našel na potovanjih, v bližnji ali daljni okolici. Predmeti iz vsakdanjega življenja ljudi postanejo v njegovih umetninah edini akterji, velikokrat postavljeni tako, da se zdi, kot da se nahajajo v skrajni situaciji ravnotežja. Njihova prvobitnost ima izrazito uporaben namen. Z njimi tvori in ustvarja kompozicije.

Posebnost serije kompozicij, ki je na ogled v Bežigrajski galeriji 1, so predmeti v poltemi, v nedoločljivem prostoru, usmerjeni z natančno določljivo svetlobo, ki prehaja navadno z desne strani. V nekaterih fotografijah se v kompoziciji naključno ali nenaključno pojavi tudi videz človeške figure. Če ne bi vedeli, da je ustvaril fotografije izključno za tokratno razstavo, bi jim lahko pripisali tudi nedoločljiv čas nastanka. Njegove fotografije so brezčasne in vedno znova inovativno ustvarjene v črno-beli analogni tehniki. Mrtva narava v njegovih fotografijah ponazarja samo življenje", je zapisal kustos Miloš Bašin.

Boris Gaberščik je po končani gimnaziji študiral biologijo na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in leta 1985 diplomiral. Že med študijem se je ukvarjal s fotografijo. Imel je številne samostojne in skupinske razstave doma in v tujini. Med pomembnejšimi samostojnimi razstavami so razstave v Galeriji Fotografija, v Equrni (Ljubljana), v Galeriji Fotohof (Salzburg), Orpheumu (Gradec), v Moderni galeriji (Ljubljana), Mestni galeriji (Ljubljana in Nova Gorica), v Galeriji ZPAF (Varšava) in Galeriji Vu (Pariz). S svojimi deli je sodeloval tudi na preglednih razstavah slovenske fotografije in umetnosti. Z Galerijo Fotografija je sodeloval na umetniških sejmih in festivalih: Vienna Fair (2009), Paris Photo (Louvre 2010, Grand Palais, 2011), Festival Photo Mediteranee, Sanary sur Mer, Francija (2013), Photo Basel (2017 in 2018). Njegova dela so uvrščena v javne in zasebne zbirke. Prejel je več priznanj, med drugim tudi Župančičevo nagrado (2008) in nagrado Prešernovega sklada (2018). Njegovo delo je bilo predstavljeno v revijah, časnikih in drugih medijih. Je tudi avtor izvirnih esejev in besedil ter slikovnega gradiva monografskih publikacij in katalogov mnogih likovnih umetnikov. Kot avtor kreativne fotografije je sodeloval s številnimi oblikovalci. Živi v Ljubljani kot samostojni fotograf.