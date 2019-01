Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero angažirane drame o strahu Za blagor vseh ljudi, ki jo je italijanski režiser, igralec in dramatik Francesco Randazzo napisal po resničnem dogodku, pregledno slikarsko razstavo z naslovom Čas brez nedolžnosti - Novejše slikarstvo v Sloveniji, nastop pianista Bojana Goriška, ki bo predstavil klavirske etide ameriškega skladatelja Philippa Glassa.

Četrtek, 31. januar

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 18.00 premiera predstave Svetlane Makarovič Netopir Kazimir, ki govori o pomembni temi iskanja identitete. Kazimir namreč kazi mir z nenehnim spraševanjem, najbolj pa ga pesti vprašanje, kdo ali kaj sploh je. Ptič? Miš? Režija: Matjaž Latin

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera angažirane drame o strahu Za blagor vseh ljudi, ki jo je italijanski režiser, igralec in dramatik Francesco Randazzo napisal po resničnem dogodku in zanjo leta 1996 prejel nagrado Candoni Arta Terme. V drami, ki je nastala v koprodukciji z Gledališčem Koper, razkriva najtemnejše strasti, srhljivo brezčutnost sodobne družbe in strah pred neznanim. Režija: Nenni Delmestre

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno slikarsko razstavo z naslovom Čas brez nedolžnosti - Novejše slikarstvo v Sloveniji, na kateri bodo predstavljena dela mlajše generacije avtorjev, rojenih v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja, ki so začeli vstopati na umetnostno sceno v poznih devetdesetih letih oziroma na prelomu tisočletja. Osnovno vprašanje, ki si ga zastavlja razstava je "Kaj je s sliko danes?" Razstava bo poskušala bo pokazati, v kakšno kompleksno mrežo je vpeta sodobna slikarska produkcija, mrežo tradicije medija, sodobne virtualne in tehnološke ter medijske predstavnosti. Sodelujejo: Viktor Bernik, Suzana Brborović, Gašper Capuder, Ksenija Čerče, Nina Čelhar, Tina Dobrajc, Katja Felle, Mitja Ficko, Mito Gegič, Žiga Kariž, Staš Kleindienst, Vladimir Leben z Ercigoj Art, Uroš Potočnik, Adrijan Praznik, Arjan Pregl, Ana Sluga, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Iva Tratnik, Sašo Vrabič, Joni Zakonjšek, Marko Zorović in Uroš Weinberger. Kustosinja razstave je Martina Vovk.

Tina Dobrajc: The Balkan Saga II (2017)

V Koloseju Ljubljana bo ob 20.00 premiera filma Mož iz ozadja, biografske zgodbe o bivšem podpredsedniku ZDA, Dicku Cheneyu, ki je prejela 8 nominacij za nagrado oskar. Režija: Adam McKay

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Plesna Vesna potekal dvojni plesni večer, na katerem se bosta s svojima solo koreografijama predstavili Italijanka Luna Cenere in Norvežanka Hilde Ingeborg Sandvold. V intimnem plesnem solu Kokoro se Luna Canere sprašuje o lastni notranji enovitosti. Gre za potovanje navznoter, ki se navzven kaže kot fizična pot skozi prostor. Golo telo, s svojo specifično arhitekturo, je na odru izpostavljeno in preoblikovano ter postane pesniški medij. V predstavi Ples za hudiča v izvedbi Hilde Ingeborg Sandvold, norveške plesalke, ki živi in ustvarja na Danskem, spoznamo žensko, ki je tik pred tem, da izgubi samo sebe v iskanju potrditve in naklonjenosti. Ugotavlja, da boj za enakost morda ni prišel tako daleč, kot si radi domišljamo in sposobnost upravljanja s svobodo ni nekaj, kar bi nas lahko naučile naše matere.

Luna Cenere: Kokoro

Petek, 1. februar

V Plečnikovi hiši Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Plečnikov NUK, ki osvetljuje okoliščine nastanka naše nacionalne knjižnice in dolgoletna prizadevanja za njeno gradnjo, osredotoča pa se na prva leta življenja Plečnikove biblioteke, ki so bila v znamenju vojne in tragične nesreče – strmoglavljenja nemškega letala na Veliko čitalnico in njeno popolno uničenje. Na razstavi bo prikazanega kar nekaj doslej še ne videnega arhivskega gradiva iz arhiva NUK in Plečnikove zbirke, iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in arhiva NUK pa so za razstavo med drugim posodili tudi ohranjena delčka nemškega letala. Avtor razstave: Žiga Cerkvenik

Gradnja Narodne in univerzitetne knjižnice, 1937

V Galeriji Hiše kulture Pivka bodo ob 19.00 odprli razstavo tandema Beli sladoled (Miha Perne, Leon Zuodar) z naslovom Snow White, katere izhodišče je znana izjava ruskega slikarja Vasilija Kandinskega: "Prazno platno je pravi čudež ... precej bolj očarljivo kot nekatere slike"'. Sledeč tej izjavi, se tandem v projektu Snow White ukvarja s fascinacijo nad belino praznega slikarskega platna in klasičnega galerijskega prostora, ki jo poraja že bela barva sama po sebi.

Sobota, 2. februar

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera solo performansa Roka Kravanje z naslovom *arija*omagaj, ki je nastal v okviru laboratorija Vie Negative za uprizarjanje – VN Lab.

V KluBaru Kranj bo ob 21.00 nastopila domača synthpop skupina Torul, ki se trenutno pripravlja na izid novega albuma. Predskupina: Generator

Nedelja, 3. februar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopil pianist Bojan Gorišek, ki bo predstavil klavirske etide ameriškega skladatelja Philippa Glassa. Ta je med letoma 1991 in 2012 zložil dvajset etid in jih pozneje glede na kompozicijo razdelil in zbral v dveh zvezkih.

