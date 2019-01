Kako narediti glasbene konference spet velike

Peta edicija Menta, festivala glasbene kreativnosti, bo povezala 17 različnih ljubljanskih prizorišč

КУКЛА

Od 30. januarja do 1. februarja bo na 17 ljubljanskih prizoriščih potekala peta edicija glasbenega festivala in konference MENT Ljubljana, ki je bil na začetku leta izbran za najboljši manjši in klubski festival v Evropi. Letošnji festival bo postregel s 75 nastopajočimi, ki prihajajo iz 27 držav, ustaljenim koncertnim prizoriščem pa se letos pridružuje še Ljubljanski grad. Konferenčni del festivala bo ponudil vpogled v neskončne možnosti kitajskega glasbenega trga in raziskoval pomen butičnih festivalov, trajnosti, zelenosti in nenazadnje enakosti.

MENT bo v svoji peti ediciji gostil prvi možganski trust, naslovljen "Kako narediti glasbene konference spet velike", kjer bo skupina glasbenih profesionalcev iskala ideje za izboljšave in inovacije glasbenih konferenc ter jih predstavila ob zaključku konference. Kot podaljšek te posvetovalne skupine bodo z okroglo mizo "Kako ubežati showcase mehurčku?" preizpraševali vlogo showcase festivalov, njihove mnoge fokuse, predvsem pa vlogo ustvarjalcev. Razkrili bodo novo regijsko mrežo založnikov, ugotavljali, kako je s syncom v Evropi, in se pogovarjali o duševnem zdravju v glasbeni industriji.

Med osrednjimi gostjami bosta Claire O'Neill, soustanoviteljica neprofitne družbe A Greener Festival, ki podeljuje nagrado A Greener Festival Award in Natasha Padabed, lastnica agencije More Zvukov, ki zastopa vrsto vzhodnoevropskih izvajalcev, ki koncertirajo po vsej Evropi in širše. Obenem je znana kot odlična kuratorka ruskih festivalov SKIF, Ethnomechanica in Electro-mechanica.

Prvi dan festivala, ki bo potekal 30. januarja v Kinu Šiška, bodo nastopili: Sevdaliza, Iceage, Blu Samu, Haiku Garden, КУКЛА in cl_tr, v naslednjih dveh dnevih pa vas čaka obilica domačih glasbenikov, ki bo na MENTu predstavila nove stvaritve (Katalena, Warrego Walles, The Canyon Observer, Noair, JUNEsHELEN...), francoski metal in pop, srbski dream-pop, rokenrol in futuristični rokenrol, poljski dub, slovaški nojz, švicarski indie, nizozemski punk, belgijski punk, luksemburški novodobni jazz, litvanski surf hip-hop, ukrajinski elektronski impresionizem...

xdRnQ3tHy1o

jCohYVPS1kE

cwUcLLgNXUU

Posebna razširitev programa MENT Ljubljana so specialke, ki raziskujejo povezave glasbe s sodobno vizualno umetnostjo, tehnologijo in skupnostjo. Ena od njih je že tretja edicija razstave glasbenih plakatov appointMENT #3 v galeriji DobraVaga, ki združuje vse nastopajoče na MENTu in 71 domačih ter mednarodnih sodobnih likovnih ustvarjalcev. Z zavodom Projekt Atol MENT pripravlja delavnico osciloskopske glasbe, ki jo bosta Jerobeam Fenderson in Hansi3D v živo predstavila v Slovenski kinoteki 31. januarja ob 19.00. Multimedijski umetnici 5237 x SMECH pripravljata interaktivno avdiovizualno instalacijo, ki bo premierno predstavljena na odprtju festivala v Kinu Šiška in v petek na Ljubljanskem gradu. V petek, 1. februarja se bo MENT posvetil tudi fenomenu ruske založbe Hyperboloid, sprva na konferenci in zvečer na klubskem večeru v Gala Hali.