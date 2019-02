Deset kulturnih dogodkov od srede do sobote

Tokrat priporočamo razstavo v Vojvodini rojenega madžarskega konceptualnega umetnika Bálinta Szombathya, ki je znan po eksperimentiranju s fotografijo, koncert avstrijskega techno tria Elektro Guzzi, predstavitev monografije in otvoritev razstave Jasmine Cibic z naslovom Spielraum, ki se opira na esej avstrijskega pisatelja, prevajalca in satirika Karla Krausa, premiero komične drame Popolni tujci, ki je nastala po motivih istoimenskega italijanskega filma iz leta 2016 v režiji Tamare Damjanović.

Sreda, 6. februar

Na Ljubljanskem gradu (Kazemate) bodo ob 18.00 odprli razstavo slik Dušana Kirbiša z naslovom Fons opus, ki v ospredje postavla odnos med sliko in podobo oziroma dialog med njuno materialno soodvisnostjo in konceptualno razliko. Kustosinja razstave: Nadja Gnamuš

Četrtek, 7. februar

V artKIT Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Vesne Bukovec z naslovom Briga me za konec sveta, ki predstavlja kritičen odziv na trenutno družbeno-politično situacijo. Avtorica skozi risbe, grafike in videe na eni strani razkriva intenzivno stopnjevanje moči represivnih organov v okviru militarizacije državnega aparata pod pretvezo zagotavljanja varnostiv času begunske krize, na drugi pa opozarja na dejstvo, da je tako v kolektivni, kot tudi individualni zavesti, empatija do trpljenja in izkoriščanja drugega skupaj z zgodovinskim spominom, kratkega veka.

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Bálinta Szombathya, v Vojvodini rojenega madžarskega konceptualnega umetnika z naslovom Znaki mesta. Znan je po eksperimentiranju s fotografijo, s katero se ukvarja že od konca šestdesetih let. V zadnjem projektu Znaki mesta beleži grobe posege civilizacije v staro mesto na način "topografije vsakdana". Serija je nastala kot rezultat refleksije avtorjevega okolja; upodobljeni motivi so vsakdanji, beleži zlasti posege "civilizacije" v staro mesto. V GalerijiGallery pa bo ob isti uri otvoritev razstave Boštjana Drinovca z naslovom Umetni Raj, ki izhaja iz zapletenega odnosa sodobnega človeka do narave.

V Layerjevi hiši Kranj bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Andreja Štularja z naslovom Vseeno. Član kolektiva Strip Core in lutkovnega gledališča Nebo deluje na polju umetnosti od sredine 80. let. Na tokratni razstavi bo predstavil kolaže, slike, stripe, kipce in svetlobne objekte.

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 Moonlee koncert, na katerem bodo nastopili: Bernays Propaganda, Xaxaxa, My Tear, 21. vek in Vasko Atanasovski.

FA8VuYfctuI

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil avstrijski techno trio Elektro Guzzi, ki bo predstavil zadnji album Polybrass, na katerem so se mu pridružili trije pozavnisti. Za ogrevanje bo poskrbel DJ Alleged Witches.

PKjFnhIJVjo

Petek, 8. februar

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 16.00 odprli razstavo XIII. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: Abstrahirane, lirične obmorske kompozicije. Gre za izbor idel iz 60. let 20. stoletja, ko je umetniška grafika na Slovenskem in po svetu doživljala vrhunec. Za Borčićev obmorski cikel je značilen odmik od realističnega načina in zavestno preizkušanje meja znotraj možnosti, ki jih nudijo grafični postopki. Grafike subtilno združujejo reči in dogodke iz stvarnega ter idejnega sveta. Predmeti, drobci, dogodki in utrinki iz življenje ribičev so abstrahirani ter rafinirano »preurejeni« v likovne znake.

Bogdan Borčić: Kronika nočnega ribolova

V KC Tobačna 001 Ljubljana bo ob 19.00 predstavitev monografije Jasmine Cibic z naslovom Spielraum in pogovor z umetnico, ki ga bo vodil kustos Centra BALTIC Alessandro Vincentelli. Ob 20.oo sledi otvoritev razstave, ki je razdeljena na dve prostorski enoti. V prvem prostoru galerije stoji kip gole ženske figure z naslovom Dežela izobilja, ki je replika izgubljenega kipa, originalno postavljenega pred paviljonom Kraljevine Jugoslavije na barcelonskem EXPU leta 1929. Prostor je zatem predeljen z zaveso, njen vzorec pa je izpeljan iz tapiserije, nameščene v nekdanji Palači federacije v Beogradu. V isti palači je bil posnet tudi zadnji film iz trilogije projekta Spielraum, ki je na ogled v drugem prostoru galerije. V dialogih filma "Porušiti in ponovno zgraditi" spremljamo zgodovino govorov in razprav politikov, arhitektov in mislecev ter njihovega pogleda na protokolarno arhitekturo. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič

Tear Down And Rebuild

© Ivan Petrović

Sobota, 9. februar

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera komične drame Popolni tujci, ki je nastala po motivih istoimenskega italijanskega filma iz leta 2016. Gre za zgodbo o razkrivanju skrivnosti, ujetih na pametnih telefonih. Režija: Tamara Damjanović

© Damjan Švarc

V Cvetličarni Ljubljana bo ob 20.00 nastopil angleški pevec in pianist Tom Odell, ki bo predstavil svoj tretji album Jubilee Road. Za ogrevanje bo poskrbel kantavtor Tom Speight, ki igra mešanico folka in sodobnega popa.

K1-TbFsJwnY