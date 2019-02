Nagrajena zgodba o paznici, ki je več let izvajala smrtno kazen

Na festivalu Sundance v kategoriji ameriških filmov velika nagrada žirije filmu Clemency, ki govori o smrti kazni

Prizor iz filma Clemency

© arhiv filmskega studia

Na 35. filmskem festivalu Sundance v Park Cityu v ameriški zvezni državi Utah je veliko nagrado žirije med ameriškimi igranimi filmi prejela drama Clemency režiserke in scenaristke Chinonye Chukwu. Nagrado občinstva za najboljši igrani film ameriške produkcije je prejel film Brittany Runs A Marathon.

Zgodba filma Chinonye Chukwu pripoveduje o paznici Bernadine Williams, ki ji leta izvajanja smrtne kazni predstavljajo veliko psihološko obremenitev. Med pripravami na izvršitev ene od njih se mora soočiti s psihološkimi in čustvenimi demoni, ki izvirajo iz njenega dela, so vsebino filma povzeli na spletni strani festivala. V filmu so zaigrali Alfre Woodard, Aldis Hodge, Richard Schiff, Wendell Pierce, Richard Gunn in Danielle Brooks.

Kot je ob prejemu nagrade v soboto zvečer povedala režiserka, je zelo težko zbrala sredstva za film. "Sundance in tisti, ki ste film videli, pa ste dokazali, da obstaja občinstvo zanj," je njene besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Režiser in scenarist filma Brittany Runs A Marathon je Paul Downs Colaizzo. Film pripoveduje o ženski, ki se odloči, da bo spremenila svoje življenje in pretekla newyorški maraton. V filmu so zaigrali Jillian Bell, Michaela Watkins, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Micah Stock in Alice Lee.

Za režijo igranega filma ameriške produkcije je bil nagrajen Joe Talbot za film The Last Black Man in San Francisco, za režijo igranega filma svetovne produkcije pa Lucia Garibaldi za film The Sharks (urugvajsko-argentinsko-španska koprodukcija).

Veliko nagrado žirije med dokumentarci ameriške produkcije je prejel film One Child Nation, ki se ukvarja s kitajsko politiko enega otroka in njenimi posledicami.

Veliko nagrado žirije za najboljši igrani film svetovne produkcije je prejel britanski The Souvenir režiserke in scenaristke Joanne Hogg. Film pripoveduje o študentki filmske umetnost v zgodnjih 80. letih, ki se zaplete s karizmatičnim moškim, ki pa ni vreden zaupanja. V filmu so zaigrali Honor Swinton Byrne, Tom Burke in Tilda Swinton. Občinstvo pa je med igranimi filmi svetovne produkcije nagradilo danski film Queen of Hearts, ki ga je režirala May el-Toukhy.

Veliko nagrado žirije med dokumentarci ameriške produkcije je prejel film One Child Nation (kitajsko-ameriška koprodukcija), katerega režijo podpisujeta Nanfu Wang in Jialing Zhang. Film se ukvarja s kitajsko politiko enega otroka in njenimi posledicami. Občinstvo je v tej kategoriji nagradilo film Knock Down the House režiserke Rachel Lears.

Veliko nagrado žirije za najboljši dokumentarec svetovne produkcije je prejel makedonski film Honeyland. Film o čebelarki, ki si prizadeva ubraniti svoje čebele pred čebelami nomadske družine, sta režirala Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov. Občinstvo pa je v tej kategoriji nagradilo avstrijski film Sea of Shadows, ki ga je režiral Richard Ladkani.

Festival, ki ga je leta 1985 ustanovil Robert Redford, je namenjen neodvisnemu filmu. Na njem svetovno premiero doživi marsikateri film, ki pozneje prejme pomembne nagrade. Letos so prikazali 121 celovečercev, od teh sta 102 doživela svetovno premiero. Filmi so letos prišli iz 33 držav, 45 je bilo prvencev. Organizatorji so sicer letos prejeli kar 14.259 predlogov, od tega 4018 celovečernih filmov. Skupaj so podelili 28 nagrad.

t9rbpPh1Kmk

X2FJG4l0P2Y