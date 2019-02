Zagor iz Zagorja

Dušan Kastelic je začel s stripi, presedlal na animirane filme, nekje vmes postal velik in za kratki animirani film Celica pokasiral nagrado Prešernovega sklada. Tako preprosto je to. Mar res?

Zastrašujoča vizija podzavesti: prizor iz filma Celica (2017).

Ko sem bil majhen, sem povsod videl stripe. Prepričan sem bil, da v naselju Apače živijo Apači, da je pevka Elda Viler sestra Teksa Vilerja in da je moj priljubljeni stripovski junak Zagor doma iz Zagorja. A ko sem se enkrat zares znašel v Zagorju, sem videl le zanikrno naselje, polno zanemarjenih zgradb, črnikavih ulic in veličastno onesnažene reke. Nak, Zagor ni bil nikoli v teh krajih, sem razočarano ugotovil in vse skupaj odvrgel v ropotarnico izgubljenih otroških iluzij.