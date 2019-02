15 minut opere

Mini opere Akademije za glasbo in AGRFT bodo 11. februarja na ogled v Kinu Šiška

© Manca Kocjančič

S projektom Mini opere v produkciji študentov Akademije za glasbo in AGRFT so ustvarjalci konec januarja gostovali v madžarski Budimpešti in v začetku februarja v češkem Brnu, 11. februarja pa bo prireditev na ogled tudi v Kinu Šiška v Ljubljani. Ime »mini opere« so opere dobile po svojem trajanju, vsaka je namreč dolga le 15 minut. Avtorji glasbe so študentje Akademije za glasbo v Ljubljani, ki so poskrbeli tudi za izvedbo, režija, scenografija in kostumografija pa so delo študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

V sklopu je pet stilsko, žanrsko in tematsko raznolikih oper: Anatomija misli, Stari ima vedno prav, Nepotrebna, Uspavanka v sobi brez oken in Gaja. Anatomija misli Mateja Kastelica preučuje razvoj misli, pri čemer je v ospredju vprašanje, kdaj človek oziroma žival skozi nagone in vzorce vzgoji prve misli in pride na nivo abstraktnega mišljenja. Po drugi strani mini opera Stari ima vedno prav skladatelja Tilna Slakana in libretista Jakoba Barba obravnava dostopnejšo snov, saj pripoveduje ljudsko zgodbo o kmečkih ljudeh v vaški gostilni, med katerimi se pletejo zgodbe o ljubezni, ljubosumju ter prijateljstvu. Nepotrebna Iztoka Kocena in Jakoba Barba je dialoška zgodba med ginekologinjo in prostitutko, ki nas povede v preteklost slednje in nam razkrije vzroke za njeno bolezen, odnos med zdravnikom in pacientom pa tematizira tudi Uspavanka v sobi brez oken skladateljice Federice Lo Pinto in libretista Nejca Potočana. Dogaja se v bolnišnici, kjer so meje med bolniki in zdravniki popolnoma zabrisane, na ta način pa odpira vprašanja norosti in normativnosti v družbi. Sklop zaokroža Gaja Katje Gorečan in Matica Romiha o dekletu, ki se zoperstavi uničenju gozda, ki zanjo predstavlja dom in svetišče.

Projekt mini opere vodita Eva Hribernik (režija) in Katja Gorečan (dramaturgija) pod mentorstvom izr. prof. mag. Žanine Mirčevske z AGRFT in red. prof. Matjaža Drevenška z Akademije za glasbo. Scenografijo je skupaj s Katjo Gorečan zasnovala Nastja Mezek, kostumografijo pa Katarina Šavs in Nina Čehovin.