Zasvojenost z metamfetamini

Dolgoletni boj ljubeče družine s sinovo odvisnostjo

Od 13. februarja dalje bo v Koloseju na ogled biografska drama Lepi fant v režiji Felixa van Groeningena, ki nudi boleč in iskren vpogled v življenje ljubeče družine, ki se spopada s sinovo odvisnostjo, Film, ki je nastal po dveh knjigah - spominih očeta in spominih sina, je bil premierno prikazan na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu.

Osemnajstletni Nicolas Sheff je bil priden dijak, urednik šolskega časopisa, igralec v šolski predstavi, član vaterpolske ekipe, strasten bralec in nadarjen umetnik, ki bi jeseni moral začeti študirati. Že pri dvanajstih letih je začel eksperimentirati z drogami, a ko je prvič poskusil metamfetamin, se mu je življenje postavilo na glavo. Iz najstnika, ki je občasno preizkušal droge, je postal popoln odvisnik.

Film nudi boleč in iskren vpogled v to, kako se je družina Sheff spopadala s sinovo odvisnostjo. Posnet je po istoimenski knjižni predlogi Nicovega očeta Davida Sheffa ter po Nicovih spominih, ki jih je opisal v knjigi Odraščati z metamfetaminom. Grozljiv in srce parajoč ter hkrati poln ljubezni in upanja, film govori o neizpolnjenih sanjah, prelomljenih obljubah in besu, medtem ko Nic tone vse globlje v odvisnost, iz katere ga poskuša rešiti oče David.

"Zame je bilo zelo pomembno, da gre za resnično zgodbo, ki temelji na dveh knjigah. Prevzela me je, ker se mi je zdela dostopna in pristna in ker se je bilo z njo tako lahko poistovetiti. Ob njej sem postal bolj sočuten do ljudi, ki se borijo z odvisnostjo. Očetova zgodba je bila že od začetka jasna, on je bil v njenem središču. Vendar je možnost, da sem lahko hkrati dostopal do Nicove tragedije z njegove perspektive, izkušnjo znatno obogatila. Hotel sem, da bi občinstvo sočustvovalo z Nicom, zato sem se odločil, da ga pokažem v ključnih trenutkih, ne le ko se drogira, ampak tudi ko okreva ali ko spet zdrsne v narkomanstvo, da bi gledalci bolje razumeli, na kakšen način deluje. In da bi lahko bolje razumeli stisko njegovega očeta," je zapisal režiser.

Felix van Groeningen je magistriral iz avdiovizualnih umetnosti na Kraljevem konzervatoriju (KASK) v Gentu. Mednarodno pozornost je pritegnil že leta 2009, ko je bila njegova komična drama De helaasheid der dingen premierno prikazana v canski sekciji Štirinajst dni režiserjev. Še večji mednarodni preboj mu je z mnogimi festivalskimi nagradami in nominacijo za tujejezičnega oskarja prinesel četrti celovečerec Alabama Monroe (2012), srce parajoča ljubezenska zgodba v ritmih bluegrass glasbe. Njegov naslednji film Belgica (2016) je bil premierno prikazan na festivalu Sundance, kjer je prejel tudi nagrado za najboljšo režijo v dramskem sklopu sekcije svetovnega filma. Lepi fant je njegov prvi film v angleškem jeziku.

