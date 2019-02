Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert ameriško-britanske post-punk-gospel četverice Algiers, premiero mednarodne koprodukcije Idiomatic, eksperimentalne večjezične predstave, v kateri pet igralcev iz petih držav rešuje komunikacijske in jezikovne zagate v svetu, v katerem angleščina ne obstaja, nastop ameriških raperjev Homeboya Sandmana in Edana ter noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex, s katero se poklanjajo zgodovini legendarnega Kina Sloga.

Cesarstvo čutil

Četrtek, 14. februar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 ponovno nastopila ameriško-britanska post-punk-gospel četverica Algiers. Za ogrevanje bodo poskrbeli berlinski pop tehnokrati Hope.

lGZXzmM1smM

mF-R-qlLr_c

Na malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera mednarodne koprodukcije Idiomatic. Gre za eksperimentalno večjezično predstavo, v kateri pet igralcev iz petih držav rešuje komunikacijske in jezikovne zagate v svetu, v katerem angleščina ne obstaja. Na voljo imajo sicer revolucionarno napravo - programsko opremo Idiomatic, a zadeve se vseeno duhovito zapletejo. Režija: Transquinquennal, Marie Henry

© Peter Uhan

Petek, 15. februar

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Neže Knez z naslovom Deux Ex Machina, ki je nastala v sodelovanju z otroki iz vrtca Otona Župančiča v Ljubljani. Umetnica je skupino otrok povprašala o viziji za prihodnost in jih prosila, da na papir narišejo tisto, kar se jim zdi zares pomembno. Otroške risbe so bile izhodišče za pogovor o skupni ideji bližnje prihodnosti in njeni pomembnosti. Na podlagi zbranega materiala in mnogih pogovorov so otroci oblikovali idejo o stroju, ki je neke vrste hibridno bitje, ima številne zmožnosti in potenciale izboljšanja obstoječe družbene ureditve. Umetnica je skico hibridnega stroja prenesla v realnost, izdelala je objekt - maketo z lastnostmi, kot so mu jih pripisali otroci. Poleg objekta so na ogled otroške risbe, nastale v začetni fazi raziskovanja, dokumentarni video, kjer otroci razložijo svoje videnje risbe, idejna končna skica stroja kot povečana nalepka in animacije.

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo Natalije Šeruga Golob z naslovom Salve Regina III, ki se ukvarja s temami kot so čas, minevanje in razkroj. Na ogled bo 20 slik večjega formata, poimenovanih Pregrinjala, 40 miniaturnih slik, poimenovanih Ogledala ter 14 manjših slikarskih del v slikarski tehniki z voskom, pigmenti in tušem na platnicah starih knjig (Uteži). Sestavni del postavitve je tudi video Salve Regina ter glasba Arva Pärta Spiegel im Spiegel, za violino ali čelo in klavir (1978).

V KC Janeza Trdine Novo mesto bo ob 19.30 nastopil duo Milko Lazar - Kristijan Krajnčan, ki bo premierno predstavil projekt First Cut, preplet lastnih avtorskih skladb, ki jih skozi koncert na najrazličnejših glasbilih razgrajujeta, združujeta in nadgrajujeta s svobodno improvizacijo. Glasba je tako mešanica najrazličnejših vplivov različnih sodobnih glasb, od sodobnega jazza do sodobne komponirane in improvizirane glasbe.

oPvZ-p0cIA0

Hf1RXREbWUI

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera opere W. A. Mozarta Ugrabitev iz seraja, ki govori o "drugi ugrabitvi" dveh žensk (Konstance in Blonde) iz turškega seraja Selima paše, ki jo želita izvesti njuna zaročenca, plemič Belmonte in njegov služabnik Pedrillo. Opera na komični način prikazuje trk evropskega kulturnega relativizma z univerzalnimi vprašanji svobode, družbenih vlog, določenih s spolom, in ljubezni. Režija: Bruno Berger-Gorski, dirigent: Simon Robinson

© Tiberiu Marta

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bosta ob 23.00 v okviru cikla Rapetek Extra nastopila ameriška raperja Homeboy Sandman in Edan, ki sta lansko leto pri založbi Stones Throw izdala malo ploščo Humble Pi. DJ-ja: K'Pow in Borka.

TQsOiRUhuko

V Kinodvoru Ljubljana bo potekala noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex, s katero se poklanjajo zgodovini legendarnega Kina Sloga ter posebnemu poglavju filmske dediščine, kinematografski erotiki v vsej raznolikosti njenih filmskih govoric: (19.00): Cesarstvo čutil (r. Nagisha Oshima), (21.30): Zabava pri mucki in žrebcu (r. Morton Lewis), (23.15): Jaz sem Valentina Nappi (r. Monica Stambrini) + predfilma: Portreti brez besed + Gospodična Dinamit. Na Aftersexu Radia Študent bo za glasbo skrbel DJ Links.

w-o8EKjXJPQ

Sobota, 16. februar

Na Fassbinderplacu: Železniški muzej Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Ali: Strah ti pojé dušo v režiji Sebastijana Horvata. Gre za priredbo filma slovitega nemškega režiserja in scenarista Rainerja Wernerja Fassbinderja Vsi drugi se imenujejo Ali. Druga premiera: 17. februarja ob 20.00

© Peter Uhan

Nedelja, 17. februar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopila mednarodna zasedba Tango Story z gosti Ireno Yebuah Tiran, Andrejo Podlogar in Blažem Bertoncljem, nas bo popeljala od starega tanga vieja iz gostiln in bordelov do tanga nueva – klasičnega modernega tanga. Predstavili se bodo s programom znanih skladb Ástorja Piazzolle ter tradicionalnih uspešnic Carlosa Gardela in drugih velikih mojstrov argentinskega tanga.