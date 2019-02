Kobal ne zmore več in se umika z vseh odrov

"Trenutno zaradi vsega, kar se dogaja, nisem v stanju, da bi lahko nastopal. Opravičujem se vsem tistim, ki ste želeli videti mojo predstavo, ampak poskušajte razumeti, da v dani situaciji nisem zmožen nastopati," je pojasnil igralec in režiser Boris Kobal, ki so mu pred kratkim dokazali plagiatorstvo

Boris Kobal

© YouTube / VV

Igralec, prevajalec in režiser Boris Kobal je potem, ko so mu v ponedeljek v Šentjakobskem gledališču izreki izredno odpoved, danes sporočil, da se umika tudi iz predstave Špas teatra Pismo rosno! Vsega je kriv poštar, katere soavtor je Marko Pokorn. Ob tem se je opravičil vsem, ki so si želeli še ogledati predstavo, a kot je zapisal, "preprosto ne zmore več".

"Trenutno zaradi vsega, kar se dogaja, nisem v stanju, da bi lahko nastopal. Opravičujem se vsem tistim, ki ste želeli videti mojo predstavo, ampak poskušajte razumeti, da v dani situaciji nisem zmožen nastopati. Organizatorji so mi zagotovili, da bodo vsem, ki so že kupili vstopnice, povrnili vplačane zneske. Opravičujem se tudi vsem, ki ste si predstavo želeli ogledati, ampak preprosto ne zmorem več," v sporočilu, ki ga je posredoval STA, zapisal Kobal.

Ponovno je poudaril, da se zaveda, da ni ravnal prav, ko je prevedel delo drugega avtorja (La prova generale Alda Nicolaja, op.a.) in se pod njega podpisal s svojim imenom. "Vem, da je moje dejanje vredno obsodbe. Zato sem tudi ponovno opravičujem slovenski javnosti, gledalcem, kolegom igralcem in režiserjem," je zapisal in spomnil, da je SLG Celje povrnil vseh 13.000 evrov, ki jih je prejel za dramo Profesionalci espe, ki se je izkazala za plagiat, ter je s potomci avtorja uredil vse potrebno, da je besedilo predstave, ki jo je režiral Jaša Jamnik, sedaj njegov uradni prevod.

"Vem, da je moje dejanje vredno obsodbe. Zato sem tudi ponovno opravičujem slovenski javnosti, gledalcem, kolegom igralcem in režiserjem."

Hkrati je zapisal, da je pokril tudi stroške avtorskih pravic za naslednjih deset predstav, a se je celjsko gledališče v ponedeljek odločilo, da predstavo dokončno umakne s sporeda. V gledališču so sicer ob tem pojasnili, da nimajo pridobljenih pravic za uprizarjanje Nicolajeve komedije Generalka in dodali, da pravice do uprizarjanja v Sloveniji ni pridobil Kobal, "pač pa drug pravni subjekt, ki pa nima dovoljenja, da to pravico prenaša na druge".

Kobalu so v ponedeljek v Šentjakobskem gledališču izrekli tudi izredno odpoved z mesta direktorja in umetniškega vodje. V izjavi je zapisal, da je trenutno brez službe. "Zato se umikam tudi z vseh odrov. Hvala tudi tistim, ki ste mi kljub napaki, ki sem jo storil, stali ob strani," je svoj zapis sklenil Kobal.