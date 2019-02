REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Božidarju bo nastopil Adam X, pionir ameriške techno scene, v Channel Zeru bosta združili moči ekipi Bojler in SNIF, pridružil pa se jima bo španski producent in DJ Merca Bae, v K4 prihaja avstralska DJ-ka Roza Terenzi, v Klub Monokel pa se vračata Marie Cherie, DJ-ka, queer aktivistka in soustvarjalka festivala Line In ter mlada selektorica Em iz Banja Luke.

Merca Bae

Petek, 15. februar

(20.00): Žmauc Ljubljana: Lara (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Noir)

(21.00): KluBar Kranj: Lab Doctors (DJ Devious, Luthia)

K0yrI-HMSQQ

(21.00): Sputnik Svetovna kavarna Ljubljana: Back to the 80s (DJ Pero & DJ Kris)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (Arena: Roza Terenzi, Nitz Live!, Softskinson. Kvalitat Bar: Stasša, Vuka, Disco Durum)

LcEZE48tu2o

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Marie Cherie, EM (DJ set)

M5ptpzrwf-4

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: Bojler x SNIF (Merca Bae, Dvmir b2b KMN,Futon b2b Lil Ris, Novack, TMA; VJ: Smech)

9t1_XUMAxM0

(23.00): Moment Bar Ljubljana: C2U & LMT'sCrew No. 001 - V Day After (Gerald S, Ana Antonova, Ally)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Ljubezen osvobaja (DJ Marino)

(23.59): Božidar Ljubljana: Stiropor (Adam X, Schrauff Elements)

ZSaIyfKaARU

Sobota, 16. februar

(21.00): Food Porn Ljubljana: Who Am I? Valentine LTD 150 - Ekskluzivna zabava v maskah (Alexserra, Suano, DJ Jackie)

B62clXnIZhE

(22.00): K4 Ljubljana: Temnica (Octex, Organon, Rokko)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Trance Must Go On (Nesh, Kristian Macaroli, Alessandra Roncone, Aleš Hrastnik, Janž vs. Blaž, Elipsa 22)

CozaVwjISBU

(22.00): Mostovna Solkan: Analogue/Digital (Lucretio, Nulla, Roli, Riki G)

tsXMmP1bL3Q

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift & DJ Devious; gost: MC Flasher)