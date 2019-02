Temnopolta realnost

Zgodba mladega in zaljubljenega temnopoltega para v newyorškem Harlemu v 70-ih letih

V Kinodvoru bo 20. februarja ob 20.30 premiera filma Šepet nežne ulice, ki je nominiran za tri oskarje (za stransko žensko vlogo, prirejeni scenarij in izvirno glasbo). Film je nastal po istoimenskem romanu Jamesa Baldwina iz leta 1974, s katerim je režiser Barry Jenkins (Mesečina) ustvaril še en presunljiv portret temnopolte Amerike, ki je tokrat umeščen v newyorški Harlem sedemdesetih let. V filmu spremljamo zgodbo Tish in Fonny, mladega in zaljubljenega temnopoltega para, ki pričakuje prvega otroka. Ko Fonnyja nenadoma obtožijo posilstva, se znajde za zapahi.

James Baldwin (1924–1987) je bil ameriški romanopisec, esejist, dramatik, pesnik in družbeni kritik. V slovenščino so prevedena njegova dela Pojdi in povej na gori, Druga dežela, Drugič ogenj in Šepet nežne ulice / Pesem črnske ulice, ki je prvo filmsko priredbo doživel že leta 1998 s filmom À la place du coeur v režiji Roberta Guédiguiana. Po Baldwinovem neobjavljenem rokopisu je nato svoj izjemen filmski esej in dokumentarni portret Amerike Nisem tvoj zamorec (2016) posnel Raoul Peck.

"Redko najdemo protestni roman, ki bi nosil v sebi tako vzvišeno ljubezen, kot je ta, ki jo delita Tish in Fonny. Enostavno povedano, ljubezenska zgodba v jedru tega dela je tako čista in pristna, da je skoraj osladna. Nič čudnega, da je med Baldwinovimi bolj akademskimi bralci roman manj cenjen od drugih. Nihče ne pričakuje, da bi kdo prikazoval črnsko življenje in duha z ekstatično estetiko. Zaradi predpostavke, da boj za življenje, za goli dih in obstoj, tako temeljno zaznamuje črnska življenja, mora biti naša bit sama vselej ovita v patos bolečine in trpljenja. Toda prav to, ta želja vselej slikati črnsko realnost v odtenkih groze in bridkosti, je tisto, kar vodi v zavračanje ekstatičnih, radostnih prikazov črnskega življenja kot neavtentičnih. Šepet nežne ulice sem izbral, ker menim, da ta roman bolj kot katerokoli drugo delo predstavlja popolno mešanico Baldwinove dvojne obsesije z romantično ljubeznijo in družbeno kritiko; ker gre za prikaz ljubezni, ki je tako čuten, kot je ostra njegova kritika sistemske krivice", je zapisal režiser.

Scenarist in režiser Barry Jenkins je nase opozoril že s celovečernim prvencem Medicine for Melancholy (2008). Je avtor več kratkih filmov in soustanovitelj agencije Strike Anywhere, med drugim je bil tudi scenarist za HBO-jevo televizijsko serijo Ostali. Z drugim celovečercem Mesečina (2016), dobitnikom oskarja za najboljši film, se je Jenkins uveljavil kot eden pomembnejših ustvarjalnih glasov svoje generacije. Po pripovedi o odraščanju temnopoltega dečka v revnem predelu Miamija se režiser tudi s tretjim celovečernim filmom, tokrat umeščenim v newyorški Harlem, vrača k upodabljanju afroameriške realnosti.

iryOJgDtdb4