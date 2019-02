Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert moskovske zasedbe Brom, ki igra mešanico free jazza, punka, noisa in stoner rocka, razstavo stripa Mateja Kocjana - Koca z naslovom Drug drugemu drug na temo sodobnega begunstva, premiero drame Nebojše Pop-Tasića Bedenje v režiji Mareta Bulca, ki se osredotoča na paradigmatski trenutek rojstva, koncert avtorskih šansonov Svetlane Makarovič z gosti, koncert nizozemskega kolektiva Altin Gün in romunskega dvojca Karpov not Kasparov.

Četrtek, 21. februar

V Cvetličarni Ljubljana bo ob 19.00 potekal žur Antivalentinovo, na katerem bodo nastopili: Edo Maajka, Elemental in Klemen Klemen.

Eu7md1FHn6w

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera Molièreove komedije Ljudomrznik iz leta 1666. Glavni junak Alcest je tip pravičnika, ki ne trpi moralnih napak okolja, v katerem živi, zato jih ostro kritizira in vsakomur v obraz pove vse, kar mu gre. Čeprav mu prijatelj Filint priporoča prizanesljivost in uvidevnost do ljudi, ki ga obdajajo, ga Alcest ne posluša. Režija: Nina Rajić Kranjac

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila moskovska zasedba Brom, ki že več kot 10 let eksperimentira z glasbenimi izrazi na presečišču free jazza, punka, noisa in stoner rocka. Za ogrevanje bo poskrbel Jaka Berger oz. Brgs, ki bo predstavil album za boben in sintetizator Free DBeat, pri katerem mu poleg bobnarskega seta družbo dela Veznik.

ZOm2C2yPKX0

Petek, 22. februar

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 18.00 premiera plesne predstave za mlade Ctrl.Shift.Esc. avtorice Natalije Manojlović Varga. Že nekaj časa internet ni samo informacijski medij, ampak paralelni svet, v katerem informacije živijo lastno življenje, urejeno po lastnih pravilih – po zakonu interneta. Ta svet soobstaja s svetom resničnosti in spominja nanj, saj so informacije o ljudeh in dogodkih izbrani ter urejeni trenutki iz resničnega sveta. Zaradi tega včasih ne ločimo resnice od njene virtualne različice.

© Drago Videmšek

V Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Mateja Kocjana - Koca z naslovom Drug drugemu drug, ki predstavlja večdimenzionalen poskus vpogleda v nastanek prve slovenske rap pripovedi v stripu na temo sodobnega begunstva. Matej Kocjan – Koco je najprej ustvaril strip in predlogo zgodbe, ki jo je Darko Nikolovski nato predelal v sodobno rapersko pesnitev, ki jo bo predstavil na otvoritvi. Skozi razstavljena dela se nam razkrije begunska problematika kot združitev poetičnega besedila in ekspresivne risbe. Namesto šokantnega in šabloniziranega moralizma gledalcu omogočita vživljanje v like in s tem vpogled v njihovo intimno življenje ter notranje spremembe, ki nastopijo skozi nize življenjskih preizkušenj, ki jih prinaša sodobno begunstvo.

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Navida Navaba in Michaela Montanara z naslovom Aquaphoneia. Alkimistična instalacija je postavljena v poetiko časovnosti in premenjanj glasu v materijo. Na prvi pogled spominja na stare alkimistične asemblaže – ki so očitno prisotni v prostoru, vendar hkrati izgubljeni v času.

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera drame Nebojše Pop-Tasića Bedenje, ki se osredotoča na paradigmatski trenutek rojstva. Gre za zgodbo o prepovedani družinski intimi, o zgodbah, ki se niso pripovedovale potomcem, ker so bile preveč krute ali pa ideološko in zgodovinsko oporečne. Družinska zgodovina, ki se ne ujema z uradno, politično in ideološko zgodovino. Zgodbe, ki jih je težko pripovedovati. Zgodbe, ki jih je težko poslušati. Včasih pa tudi zgodbe, ki jim je težko verjeti. Režija: Mare Bulc

© Peter Uhan

Sobota, 23. februar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 koncert avtorskih šansonov Svetlane Makarovič z naslovom Namesto rož. Gostje: Iztok Mlakar, Janja Majzelj, Tomaž Mihelič, Višnja Fičor, Martina Feri, Miha Bezeljak, Ivan Rupnik, Aphra Tesla, Anja Novak, Andrej Rozman Roza, Brane Završan, Nina Valič, Aljaž Jovanovič, Martina Maurič Lazar, Ivan Peternelj. Glasbena spremljava: Joži Šalej (piano), Klemen Bračko (violina), Blaž Trček (saksofon), Andrea Pandolfo (trobenta), Nino de Gleria (bas), Blaž Celarec (bobni). Režija: Neda R. Bric, video: Pila Rusjan

6qm2A4qyA90

V TrainStation Subart Kranj bodo ob 21.00 nastopili ljubljanski shoegaze/neopsihedeliki Haiku Garden, ki bodo predstavili zadnji album Where If Not Now. Predskupini: Le Serpentine in SickBreed

tXY0Qhf0Hgw

Nedelja, 24. februar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil nizozemski kolektiv Altin Gün, ki zmes turške tradicije in zahodnjaškega funka ter psihedeličnega rocka, postavlja v povsem svež kontekst. Za ogrevanje bo poskrbel romunski synth-pop dvojec Karpov not Kasparov.

DKEZibzeqJc

3ELDiHgLBfs