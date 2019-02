REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo nastopil nizozemski DJ Pythius, ki je eno najbolj prepoznavnih imen legendarne založbe Blackout, v Božidarju Charlie Bones in Illum Sphere, v Gala hali pa se bodo v okviru Swaguljčice predstavili Cookie, Toljo, Borka in White AF.

Charlie Bones

Petek, 22. februar

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Dallas (DJ Martee)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shu Shu)

(22.00): TrainStation Subart Kranj: Fršlus vol. 11: House Power (Angel Anx, Stoxx, Mumyyn, Mr. Soul T, Prio)

uNPu-_0Wa8w

(22.00): Wetrinsky Maribor: DNB Radioactive Reaction with Bass Movement (AbsoluteZero b2b Taigar, Juressick, Nukleus, Wolfgex b2b Dnb_Dexter, Concrete)

(22.00): Ambasada Rog Ljubljana: Connctd (Past Present: Moare, Mornik, Trulson, Kosheer; SOLVD: Christian Kroupa/Alleged Witches, Evident, Alex Ranerro)

J1YRiomxQXo

(22.00): Moment Bar Ljubljana: 14 Years of Slovenian Hardstyle Community (Bombear, Fictive, Project Serious, Jawnan, Basher, DJ Pir, Kiracha, White Wulf, jAnCh)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: B L N, RSN (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (Pythius, Spencah, AiA, Useless D.I., Klepetz, Etrove)

e8fw5GK1YQk

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica (Cookie, Toljo, Borka, White AF)

SkfG9pQR_B4

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: DeepEnd! Winter Showcase (CLZ, DubDiggerz, FLO, Kanomotis, Pier, Rawland; VJ 5237)

zSm1oFqUMSs

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Wig Party (DJ Marino)

(23.59): Božidar Ljubljana: Charlie Bones b2b Illum Sphere (DJ set)

Sobota, 23. februar

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Drag Trash - Out (DJ Papi)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Den7el, Von Meister, Elovetric; VJ: 5237)

cBWw1DVKqUc

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Deja Visitore / Shekuza)