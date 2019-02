Želite za trenutek postati David?

Interaktivni intermedijski projekt Valerie Wolf Gang in Mihe Godca, ki prepleta znanost in umetnost

Skica pogleda v notranjost 3D tiskane Davidove glave z integriranimi VR očali

V Rampa Labu na Kersnikovi 4 v Ljubljani bodo 22. februarja ob 20.00 otvoritev interaktivnega intermedijskega projekta Valerie Wolf Gang in Mihe Godca z naslovom Davidov pogled, ki prepleta znanost in umetnost. Michelangelov kip Davida simbolizira močno prelomno točko v svetu umetnosti, ko so številni umetniki dobili navdih in pogum, da so začeli razmišljati drugače. Pogled kipa Davida je simbolno uprt v večjega nasprotnika, ki naj bi Davida premagal brez težav, a ga je mladenič z inteligenco in brez velikega napora porazil ter tako preživel in hkrati prinesel upanje v svetlejšo prihodnost. V projektu Davidov pogled ima zgodba o Davidu pomembno simbolično vlogo, saj se avtorja sprašujeta, kam bi gledal David v sodobnem času in kdo bi v tem primeru simboliziral velikana.

Osrednji del projekta je instalacija v prostoru, ki je sestavljena iz podstavka, na katerega stopi obiskovalec, ki si nato nadene Davidovo glavo (v njej pa so skrita virtualna očala ter senzorji, ki v očalih prilagajajo video in programsko vsebino glede na impulze, ki jih senzorji poberejo od uporabnika). Gre za prostorski avtorski video, ki se navezuje na pogled v prihodnost in vpliv sodobnih tehnologij na življenje. Obiskovalec na podstavku tako simbolično postane David.

© Miha Godec

V instalacijo so bile vključene različne tehnike: 3D-skeniranje in oblikovanje, 3D-tiskanje, programiranje, virtualna realnost, nevronske mreže in drugi tehnološki pristopi, hkrati pa je šlo za delo z materiali in proces sodelovanja med človekom in tehnologijo. Davidova glava v instalaciji nenadoma postane medij med realnostjo in virtualnostjo, hkrati pa uporabniku prebira njegove impulze, ki interaktivno vplivajo na potek zgodbe znotraj glave.

Valerie Wolf Gang pravi, da sta v projektu Davidov pogled z Mihom razmišljala o tem, kako bi se lahko umetna inteligenca naučila kreativnosti, saj bi ji ta element omogočil, da bi se hitreje razvila in dobila tiste človeške vrline, ki skrbijo za razvoj človeštva. Tako se v projektu ukvarjata s tem, da senzorji berejo podatke uporabnika instalacije in na podlagi rezultatov računalnik črpa ideje in kreativno spreminja video znotraj virtualne realnosti. Tako vsak uporabnik postane režiser in doživi unikatno izkušnjo, umetna inteligenca pa se uči kreativnega mišljenja in na nek način "krade sanje" ljudem, da bi tudi sama nekega dne postala "človek". Davidova simbolika ni naključna, saj s projektom namigujeta na novo renesanso in simbiozo med človekom in digitalnim svetom, v katero smo že globoko zakorakali.

Valerie Wolf Gang je intermedijska umetnica, videastka, režiserka in pedagoginja. Njena dela so bila razstavljena v številnih galerijah doma in v tujini, za njih pa je prejela različne nagrade in mednarodne štipendije. Je strokovna sodelovka Institute of Fine Arts Vienna, članica umetniškega kolektiva Spielraum Ensamble, raziskovalne enote Famul VideoLab in Društva slovenskih režiserjev. Je ustanoviteljica UV Arthouse, ki producira eksperimentalne filme, video instalacije in raziskuje področje novih medijskih tehnologij in interaktivnih multimedljskih del. Trenutno se pripravlja na doktorat s področja obogatene resničnosti.

Miha Godec je leta 2014 diplomiral na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici in začel svojo profesionalno pot kot fotograf. Med študijem se je izpopolnjeval na portugalski šoli ESAD (College of Art and Design). Poleg ustvarjanja umetniških del tudi poučuje fotografijo in virtualno resničnost ter izvaja izobraževalne znanstvene in umetniške delavnice. Umetniško pot nadaljuje na magistrskem študiju na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici z raziskovanjem novih medijev v povezavi z umetnostjo, znanostjo in ekologijo.