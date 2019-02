Kaj se dogaja na temni strani mesta?

Slovenska premiera projekcije in performansa Unknown Fields: Zgodbe s temne strani mesta

V Kinu Šiška bo 25. februarja ob 20.00 slovenska premiera projekcije in performansa Unknown Fields: Zgodbe s temne strani mesta. Studio Unknown Fields Division iz dela, nastalega na njihovih odpravah izdeluje provokativne predmete in filme, skozi katere raziskuje razpršene pripovedi, ki se združijo v podobo sodobnega mesta. Njihovi filmi vključujejo dokumentarno snemanje, animacijo in infografije, ki jih spremlja komentar in predavanja članov kolektiva.

Unknown Fields Division je nomadski oblikovalski raziskovalni studio pod vodstvom Liama Younga in Kate Davies, ki že od leta 2008 organizirata odprave v težko dostopne kraje, na videz tuje našemu življenju, a hkrati povezane z njim na nepričakovane, zapletene načine. Skupaj z ekipo raziskovalcev, umetnikov in drugih zbirata podatke ter dokumentarni material, ki ga pozneje uporabljata za ustvarjanje hipotetičnih zgodb o naši bližnji prihodnosti.

Odprave organizirajo v želji, da bi odkrili alternativne svetove, tuje pokrajine, industrijske ekologije in negotove divjine, ki so rezultat in posledica lakomnosti razvitega sveta. Te dislocirane pokrajine – ikonične in prezrte, izkopane, obsevane in nedotaknjene – so z našim vsakdanjim življenjem povezane na presenetljive in zapletene načine. Vpletene so v globalne sisteme, ki tvorijo ogromno mrežo težko oprijemljivih niti. "Smo tako vizionarji kot poročevalci, delno dokumentaristi in delno znanstvenofantastični preroki, saj nam zunajzemeljski kraji, ki jih srečujemo dajo oddaljen zorni kot iz katerega lahko preučujemo posledice nastajajočih okoljskih in tehnoloških scenarijev."

Ustanovitelja Kate Davies in Liam Young, v svoje odprave vključujeta mala podjetja, kot je DJI, vodilno podjetje na trgu preprostih dronov in sistemov za zračno fotografijo, ter tudi reportažne fotografe, pisatelje, oblikovalce, filmske ustvarjalce ter vizualne in medijske umetnike.

Začeli so leta 2008 z izletom po sledeh Darwinove odprave na Galapaške otoke in v Južno Ameriko, kjer so odkrili krhko divjino na robu propada. Naslednje potovanje jih je pozimi leta 2009 vodilo do severnega tečajnika, kjer so obiskali ledenike preden se stopijo. To je bila tudi priložnost za razvoj nekaterih nenavadno nepovezanih projektov, ki se osredotočajo na materializacijo nematerialnih digitalnih podatkov (Data Fossils Tobiasa Jewsona) in na gradnjo interneta kot artefakta, kot superračunalniški podatkovni center (Scatterbrain: A Cautionary Tale Jacka Selfa).

V naslednjih letih so sledili izleti na Zahodno Avstralsko planoto (2010), v černobilsko območje izključenosti in Bajkonurski kozmodrom (2011), na oddaljeno Severno Aljasko (2011); odšli so na izvidniško odpravo, da bi zabeležili serijo srečanj z nezemljani na mejah ZDA, ki se je zaključila na festivalu Burning Man v Nevadski puščavi Black Rock (2012); odpravili so se na Madagaskar, da bi katalogizirali medsebojne vplive ekonomije in ekologije ter sledili sencam lakomnosti sveta na pokrajini tega visoko cenjenega otoka (2013); na krovu orjaške kontejnerske ladje so potovali v proizvodno jedro južne Kitajske (2014); obiskali rudnike litija v Boliviji in puščavo Atacama, kjer so raziskovali infrastrukturo v zakulisju naše električne prihodnosti (2015).

