Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero predstave Mazohistka po romanu Katje Perat in v režiji Nejca Gazvode, gostovanje Nacionalnega baleta iz Marseilla in ICK Amsterdam z diptihom Pojavitev / Izginotje, avdiovizualno instalacijo Emila Memona z naslovom Three Steps to Madness. Social Sculpture and Other Short Stories,premiera Molièrove komedije Tartuffe v režiji Tina Grabnarja, projekcijo Eisensteinove neme mojstrovine Oklepnica Potemkin z glasbeno spremljavo avstrijskega dvojca Innode.

Četrtek, 28. februar

V Švicariji Ljubljana bo ob 18.00 predavanje Robertine Šebjanič in Gjina Šutića na temo nevidnega onesnaževanja voda. Umetnika in raziskovalca bosta predstavila umetniško-znanstveni raziskovalni projekt aqua_forensic, v katerem obravnavata našim očem nevidno, a vseprisotno onesnaževanje svetovnih voda z nevidnimi kemičnimi onesnaževalci (težke kovine, olja, antibiotiki, ostanki fitofarmacevtskih sredstev) in odpirata razpravo o naši empatiji do (pod)vodnih habitatov. Projekt aqua_forensic torej odpira vprašanja o t. i. aquaformingu v obdobju antropocena in o t. i. terraformingu, človeškem odtisu na vodah, predvsem pa postavlja ključno vprašanje: kako oceani čutijo naše delovanje?

288379735

V UGM Šopu Maribor bodo ob 18.00 odprli prodajno razstavo mladega fotografa Andreja Lamuta, ki bo predstavil najnovejšo fotografsko serijo Mnemosis, s katero se odmika od prikazovanja materialne stvarnosti in gledalcu razodeva prostrane notranje svetove, prepredene z nerazložljivimi, pogosto fantazijskimi podobami. V seriji Mnemosis raziskuje spremenjeno stanje zavesti, poimenovano dnevna parahipnagogija. Ob otvoritvi bo potekal pogovor z avtorjem, ki ga bo vodila Simona Vidmar.

V Trubarjevi hiši literature Ljubljana bo ob 18.00 Večer s pesmimi Valentina Vodnika. Matej Krajnc je Vodnikove pesmi začel uglasbljevati že v gimnazijskih letih, letos pa je zbral osem uglasbitev, jih posnel in jim dal naslov: Valentin Vodnik - Izbrano delo.

ftRyBtb8sYM

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera predstave Mazohistka po romanu Katje Perat, katerega glavna protagonistka je Nadežda Moser. Predstava bo roman strnila v atmosferično in sanjsko pripoved z glavno junakinjo, prisotno na odru od začetka do konca, hkrati bivajočo in razmišljujočo v vseh življenjskih obdobjih, ki jih podoživlja med pogovori s Freudom. Z nadrealizmom in erotiko prežeta predstava bo gledalca povabila v vsa Nadeždina življenja, tudi najbolj skrita, v njeno podzavest, mladost, norost, tišino, žalost, srečo. Režija: Nejc Gazvoda

Petek, 1. marec

V Projektni sobi SCCA Ljubljana bodo ob 20.00 odprli avdiovizualno instalacijo Emila Memona z naslovom Three Steps to Madness. Social Sculpture and Other Short Stories. Po dobrih šestintridesetih letih delovanja na newyorški umetniški sceni se Emil Memon vrača v Ljubljano s predstavitvijo prostorskih instalacij, video projekcij, skulptur, plakatov, printov in objektov. Kuratorka razstave: Barbara Borčić

Emil Memon: Newton, del prostorske instalacije, z razstave 42 23th, New York, 1994

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera Molièrove komedije Tartuffe, v kateri je avtor neusmiljeno obračunal s hipokrizijo cerkvenih in dvornih dostojanstvenikov, pa tudi z naivnostjo in lahkovernostjo verujočih podložnikov. Nakopal si je neodpustljive zamere, saj so se mnogi v igri prepoznali. Igra je bila nekaj let prepovedana in vrstili so se celo pozivi, naj komediografa sežgejo na grmadi. Glavni lik komedije je zaslepljeni Orgon. Oče, glava družine, ki v imenu dobrote in želje po večnem življenju v hišo povabi popolnega neznanca. Družina, razen Orgonove mame, nad očetovim dejanjem ni pretirano navdušena, a se zaradi gosta ne vznemirja preveč. Živi lagodno, udobno plemiško življenje, dokler si Orgon ne premisli glede dogovorjene poroke med Marijano in Valerjem. Svojo edino hčer želi poročiti s Tartuffom. Takrat se mu družina upre...Režija: Tin Grabnar

© Peter Giodani

Sobota, 2. marec

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 gostoval Nacionalni balet iz Marseilla in ICK Amsterdam z diptihom Pojavitev / Izginotje. Emio Greco in Pieter C. Sholten se po dveh letih vračata v Ljubljano z vsebinsko povezanima celovečernima projektoma, nastalima v zadnjih treh letih. Prvi del diptiha, Pojavitev, je nastal v sodelovanju s skladateljem in glasbenikom Franckom Krawczykom, v ospredje pa postavlja pevce Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice v Ljubljani. Izginotje se začenja, kjer se Pojavitev konča. Če je Pojavitev zgodba o vsem, kar je mogoče doživeti zgolj v mladosti, potem je Izginotje soočanje z odhajanjem, minljivostjo.

Izginotje

© Alwin Poiana

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.30 slavnostni koncert Prvih 80 let Borisa Cavazze, na katerem se bodo poklonili velikemu gledališkemu in filmskemu ustvarjalcu. Na koncertu bodo sodelovali: D Drams (Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Matija Rozman in Jože Šalej) ter drugi igralci in igralke SNG Drama Ljubljana. Nastopili bodo tudi Janez Bončina Benč, Igor Leonardi z ansamblom, Pliš, Iztok Mlakar, Primož Vitez in Svetlana Makarovič.

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Kino-uho projekcija neme mojstrovine Oklepnica Potemkin (r. Sergej Eisenstein), ki predstavlja filmski spomenik legendarnemu uporu mornarjev leta 1905. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel avstrijski dvojec Innode, ki ga sestavljata Stefan Németh (ustanovni član dunajskega tria Radian) in Bernhard Breuer (bobnar skupine Elektro Guzzi).

fTmYUGULgVI

Nedelja, 3. marec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil finski elektro-pop glasbenik Jaakko Eino Kalevi, ki bo predstavil zadnji album Out Of Touch. Za ogrevanje bo poskrbela Sofie Winterson.

2oveaM3VMS4