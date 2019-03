Pustni vodič po klubskih dogodkih

V Channel Zero prihaja legenda čikaške klubske scene Traxman, ki se mu bodo na odru pridružili še Bakto, SunnySun in Terranigma. V Cvetličarni bosta na pustni ediciji serije Old Kitchen nastopili techno legendi Cristian Varela in Marko Nastić, v Gala hali pa bosta v okviru serialke Zeleno sonce specialka: Pustna slovenska popevka vrtela Udo Brenner in Funkenstein.

Cristian Varela

Petek, 1. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Marco Trafficante (DJ set)

(21.00): Božidar Ljubljana: Dollkraut Band (po koncertu: Lavka)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / Masquerade Edition (Tower, VoidSec, iGOR, Dominus Diaboli, Wooga, Etrove)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x New Blood (PGB, Alex Agara, Goryk, Chiro)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Traxman (Tekk DJ'z) (gosti: Bakto, SunnySun, Terranigma; VJ: 5237)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Kaj Ti ? Aj Hejt Pust (Chibba, Levis, Lixi, Hachi, Thomas)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Old Kitchen (Cristian Varela, Marko Nastić, Daniel Gloomy, Veztax, DJ Gumja)

Sobota, 2. marec

(20.00): Žmauc Ljubljana: Pustna sobota: Rak3ta (DJ set)

(21.00): Terminal Club Ljubljana: MaskaRave (Lab Doctors, Rodah, Lakmi, St. Weed Bros, Suano b2b Decay, Chibba, LVN b2b Brtinzz)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Snifovanje s kolektivom Pust II (DVMIR, Lil Ris, Novack, Mondijale, TBA)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Pust - VenetianCarnival (Pohalino, Suano, Ally, Rensi...)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce specialka: Pustna slovenska popevka (Udo Brenner, Funkenstein)

(23.00): K4 Ljubljana: Pustni Rave (Arena: Dulash, Softskinson, Commercial Break. Bar: Borka, Le Berg)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Smrt Pustu (Ludvik, Selektor Dinarid, Tomo)

(23.00): Pekarna Maribor: Exact Moment (Techno floor: Frank Kvitta, Tion, Malek Ales, G8, Sam.o.Sim. Hush Hush floor: Aney F., Life4Funk, Brlee, Afekt, Marx. P)

(23.59): Božidar Ljubljana: Pust v Božidarju (Raphaël Top-Secret, Vuka)

Torek, 5. marec

(21.00): K4 Ljubljana: Pust me na Matter (pustni koncert; after: DJs TBA)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Maškarada 2.0 (pustni celovečerec; Blažen DJ & Jaša Bužinel)