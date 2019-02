Berlinski zid in drugi zidovi med nami

Od 27. februarja do 9. marca bo potekal 16. festival Literature sveta - Fabula, ki velja za največji in najodmevnejši literarni festival v Sloveniji in širši regiji, v zadnjih letih pa je v Slovenijo privabil številne sodobne klasike. V fokusu letošnjega festivala in slovenskih prevodov knjig osrednjih gostov je tema Zidovi med nami, ki po besedah umetniške vodje festivala Mance G. Renko ni povezana le s 30. obletnico padca berlinskega zidu, ampak tudi z zidovi med resničnostjo in fikcijo, preteklostjo in sedanjostjo, zidovi med kulturami, med čustvi ljudi, ki se le s težavo sporazumevajo in nenazadnje tudi s pravimi zidovi, ki zaznamujejo našo arhitekturno krajino.

V okviru Fabule pred Fabulo bo v Cankarjevem domu nastopil argentinsko-kanadski intelektualec Alberto Manguel. Ko je bil star 16 let, mu je oslepeli Jorge Luis Borges ponudil delo, naj postane njegov bralec. Slovenskim bralcem bo predstavil biografski esej Z Borgesom, v katerem je opisal druženje z njim.

Druga gostja bo Eva Illouz, profesorica sociologije na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in gostujoča predavateljica na številnih uglednih univerzah po svetu, ki se ukvarja predvsem z odnosi, ljubeznijo, v času kapitalizma in postkapitalizma, v okviru fokusa Zidovi med nami pa bo spregovorila o preprekah, s katerimi čas, v katerem živimo, posega v intimne odnose.

Uradno odprtje festivala bo 1. marca z nastopom ruske pisateljice, esejistke in intelektualke Tatjane Tolstoj, ki je dvanajst let na ruski televiziji vodila kultno pogovorno oddajo o kulturi in politiki, Šola obrekovanja. Velja za eno najbolj znanih pisateljic iz obdobja perestrojke ter posovjetskega časa. V osemdesetih in devetdesetih letih je živela v ZDA, kjer je poučevala na različnih univerzah.

Eden od vrhuncev festivala bo gostovanje Inga Schulzeja, enega najbolj znanih sodobnih nemških pisateljev, ki bo predstavil zbirko 33 trenutkov sreče, v kateri popisuje življenje v St. Peterburgu v času tranzicije, ko je Rusija prehajala iz enega sveta v drugega.

V zbirki esejev Tuja lepota je zbranih enajst esejev, ki so nastali v zadnjih tridesetih letih in vsak na svoj način tematizira rusko resničnost – od politike do vsakdanjega življenja; dotikajo pa se tudi občutka tujosti, drugačnosti – in iskanja lepote v njem. "V delu Tatjane Tolstoj je mogoče najti odmeve njenega daljnega starega strica, Leva Tolstoja – ljubezen do narave, psihološke uvide, pozornost za detajle vsakdanjega življenja. A njene pretresljive zgodbe še bolj spominjajo na Čehova, ki notranja življenja in neizpolnjene sanje izriše s sočutjem in uvidom", so zapisali v The New York Times.

Ljubljano bo obiskal tudi Éric Vuillard, francoski režiser in avtor, ki je leta 2017 prejel Goncourtovo nagrado. Predstavil bo zgodovinsko miniaturo Dnevni red, ki v središče postavlja Hitlerjev vzpon na oblast, predvsem njegove prve zunanjepolitične poteze, med katere sodi priključitev Avstrije.

Festival se bo 9. marca zaključil z nastopom Rachel Cusk, kanadsko-britanske pisateljice, ki je zaslovela leta 2014, ko je izšel prvi del trilogije romanov, ki nosi naslov Obris. V središču je prvoosebna pripovedovalka Faye, ki skozi zgodbe drugih izrisuje lastni portret, sliko ženske, ki se sooča z bremeni življenja: ločitvijo, družino, kariero, travmami, pričakovanji, negotovostjo in vsem drugim, kar je nemogoče upovedati, a nujno živeti.

V delu Tatjane Tolstoj, ki bo prav tako obiskala Fabulo, je mogoče najti odmeve njenega daljnega starega strica, Leva Tolstoja – ljubezen do narave, psihološke uvide, pozornost za detajle vsakdanjega življenja. A njene pretresljive zgodbe še bolj spominjajo na Čehova, ki notranja življenja in neizpolnjene sanje izriše s sočutjem in uvidom.

Ob izidu enega od prelomnih romanov zadnjih let, Tramvaj 83 bodo v Vodnikovi domačiji gostili Fistona Mwanzo Mujilo, ki prihaja iz Demokratične republike Kongo, živi pa v Avstriji, kjer na graški univerzi poučuje književnost. Tramvaj 83 je eksperimentalni roman, ki se poigrava z literarnimi, zgodovinskimi in kulturnimi aluzijami in klišeji o Afriki. Večer bo zaokrožil koncert skupine Smrt boga in otrok.

V sklopu Filmske Fabule bodo predvajali tri evropske filme, ki tematizirajo usodnost zidov: Izumrtje (r. Salome Lamas), Tranzit (r. Christian Petzold) ter Adam In Evelyn (r. Andreas Goldstein). V Muzeju novejše zgodovine bodo pripravili okroglo mizo Zidovi Evrope, meje med nami: Berlin, trideset let pozneje, v Nuku pa pogovor na temo Kje so zidovi NUK 2?