Lokalni NSi: Tudi nacizem se je rodil kot strah pred komunizmom

Kot kaže imajo v stranki NSi težave z razumevanjem zgodovine. Kot tudi marsikateri njihovi politični kolegi na desnici, denimo v SDS.

Sporna komentarja lokalne izpostave stranke NSi

Pred kratkim se je pod objavo poslanca Levice Mihe Kordiša na Facebooku odvila burna debata, ki je bila odziv na to, da so ameriški mediji govor prve dame ZDA Melanie Trump pospremili s komentarjem, da se je rodila v "komunistični Sloveniji". Gre za nastop Melanie in Donalda Trumpa, ameriškega predsednika, ki smo ga opisali v članku na tej povezavi (Melania Trump o zatiranju v socializmu in komunizmu). Pričakovano je bilo, da se bodo komentatorji in komentatorke kmalu obregnili ob partizane in domobrance. Nismo pa pričakovali, da se bo v debato vmešala celo lokalna izpostava stranke NSi in med drugim zapisala, da je bilo "domobranstvo posledica terorja s strani komunistčnih partizanov" in da "pomenilo predvsem branjenje lastnega". Grosupeljski del stranke NSi je šel s svojim nepoznavanjem zgodovine celo dlje in dodal, da se je "tudi nacizem rodil kot strah pred komunizmom".

Ali vrh stranke NSi deli mišljenje s svojo grosupeljsko izpostavo?

