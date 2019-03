Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo študijsko razstavo Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, ki se posveča gibanju neuvrščenih in je del evropskega projekta Nova mapiranja Evrope, razstavo Women, (be)coming, prvo od dveh zaporednih predstavitev umetniških del, nastalih v okviru umetniških rezidenc projekta Wom@rts, evropske platforme za enakopravno reprezentacijo žensk v kulturi, premiero baletnih predstav Hora - Cantata v koreografiji Edwarda Cluga in Maura Bigonzettija, premiero lutkovne predstave Milka Matičetova Zverinice iz Rezije v režiji Maruše Kink, koncert ene najboljših kubanskih skupin Afro Cuban All Stars pod vodstvom Juan Marcosa de Gonzaleza.

Četrtek, 7. marec

V Kulturnici LGL bo ob 18.00 premiera poetične lutkovne miniaturke o minevanju Nasvidenje, ki nas skozi otroško perspektivo nežno zaziblje v zgodbo, s katero nam subtilno pokaže, da je smrt naravni del življenja. Navdihnila jo je ena največkrat nagrajenih in najbolj prodajanih slikanic švedskega pisatelja Ulfa Nilssona. Režija, idejna zasnova in likovna podoba: Jasna Vastl

© Jana Jocif

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, ki se posveča gibanju neuvrščenih s posebnim poudarkom na njegovih idejah, idealih in načelih, ki so se dotikali kulturne politike, v sodobni kontekst pa jih umešča z vprašanjema: bi lahko obstajala neuvrščena sodobnost? In če, kakšna bi bila? Pri obravnavanih temah ne gre za kako eksotiko iz preteklosti niti za nostalgijo po samem gibanju. Nasprotno; razstava poudari, kako so si "južna ozvezdja" zamišljala oblike politike, izhajajoče iz življenja narodov in družb, na silo potisnjenih na obrobje svetovnega gospodarskega, političnega in kulturnega sistema. Danes bi v ponovni razmislek o zgodovini in dediščinah gibanja neuvrščenih lahko vključili tudi boj proti revščini, neenakosti in kolonializmu v svetovnem sistemu skupaj z nadnacionalno solidarnostjo v njenih številnih konkretnih oblikah. Razstava je del evropskega projekta Nova mapiranja Evrope, ki ga sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Kustosinja: Bojana Piškur

Rafikun Nabi: Pesnik, 1980, grafika, 96,5 x 110 cm Z dovoljenjem Center sodobne umetnosti Črne gore

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 ob 10. letnici premiere na ogled monokomedija Čefurji raus!, ki je nastala po romanu Gorana Vojnovića. Dramatizacija in režija: Marko Bulc, igra: Aleksandar Rajaković-Sale. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci z naslovom Deset let Čefurjev.

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bosta ob 21.00 v okviru cikla Level 16 nastopili belgijska zasedba Phoenician Drive, ki svoj zvok plemeniti z instrumenti in glasbenimi vplivi Bližnjega vzhoda ter srbski trio Igralom, ki navdih črpa predvsem iz tuareške tradicije saharskega bluesa ter ga prepleta z balkansko melanholijo.

OkhCFkadGBI

mN7THsWSSMc

Petek, 8. marec

V Galeriji Photon Ljubljana bo ob 18.00 video večer Nekatere niti in sledi: 13 avstrijskih ženskih (video) umetnic, ki združuje različne umetniške pristope avstrijskih avtoric, ki v svoj umetniški izraz in refleksijo vključujejo medij videa. Izbrana dela poleg same metode ustvarjanja združuje nit ženske narativnosti, ki odraža raznolike umetniške tematike in artikulacije. Od performativnih video del, animacije, do obsežnih postavitev, izbrana dela predstavljajo fascinantne umetniške stvaritve iz ženskih perspektiv. Kuratorica: Evelin Stermitz.

Petra Buchegger: desire has no finished objectives in mind, 2008

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 ob mednarodnem dnevu žensk odprli razstavo Women, (be)coming, prvo od dveh zaporednih predstavitev umetniških del, nastalih v okviru umetniških rezidenc projekta Wom@rts, evropske platforme za enakopravno reprezentacijo žensk v kulturi, ki jo podpira program EU Ustvarjalna Evropa. Umetnice so ustvarjale na prelomno delo Simone de Beauvoir Drugi spol, ki je izšlo pred sedemdesetimi leti. Sodelujejo: Ana Pečar, María Castellanos, Cristina Busto Alvarez, Marija Stonytė, Hanne Larsen, Stéphanie Cadoret, Haya Blanco, Fernanda Álvarez Jimenez, Aoiffe Barret, Neringa Žukauskaitė, Audrey Potrat, Samira Kentrić, Korina Hunjak, Merieme Mesfioui, Nanu González in Fionnualla Doran. Kustosinja razstave: Breda Kolar Sluga.

Stéphanie Cadoret: Proxima

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera baletnih predstav Hora - Cantata v koreografiji Edwarda Cluga in Maura Bigonzettija. V svoji koreografski stvaritvi Hora (Kólo) za Dortmundski balet se je Edward Clug prvič intenzivno naslonil na glasbeno dediščino rodne Romunije, še posebej na sofisticirane ritmično-melodične adaptacije legendarnega godalnega kvarteta Balanescu. Clug je med lastnim koreografskim raziskovanjem odkril nove povezave med številnimi prelomnimi življenjskimi odločitvami in močjo ritualov, ki nam jih na bolj ali manj prefinjen način vsiljuje družba. Plesna stvaritev Cantata italijanskega koreografa Maura Bigonzettija se je že od svoje praizvedbe leta 2001, ko je predstavo prvič izvedel lizbonski baletni ansambel Gulbenkian, v scenosled sodobnega plesa zapisala kot kultna koreografska postavitev, ki s svojim nezadržnim erosom evocira vso izrazno paleto plesnega Mediterana.

© Tiberiu Marta, Miran Waldhutter

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 20.00 predvajali belgijski film Duhovi (r. Sven Augustijnen), ki nas ob glasbi J. S. Bacha potopi v enega najmračnejših dni dekolonizacije Belgijskega Konga. Film raziskuje biopolitično telo in pri tem razkriva, kako tanka črta ločuje legitimacijo in zgodovinopisje od travmatičnih vprašanj odgovornosti in dolga. Projekciji filma sledi pogovor z avtorjem filma, ki ga bo vodil Igor Prassel.

2ivHP8N90Qk

Sobota, 9. marec

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Milka Matičetova Zverinice iz Rezije, ki kombinira dramsko in pripovedovalsko dejanskost z lutkovno stvarnostjo, ki razpira, oživi in udejanja svet rezijanskih zgodb. Predstava gledalcem prinaša duh Rezije, surovost pravljic in njihovo življenjskost – brez olepšav – tako, kot pač je. Režija: Maruša Kink

© Jaka Varmuž

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Glasbe sveta nastopila ena najboljših kubanskih skupin Afro Cuban All Stars pod vodstvom glavnega pobudnika projekta Buena Vista Social Club Juan Marcosa de Gonzaleza, ki bo predstavila vse kubanske glasbene zvrsti.

X4pvxg-Y1Ek