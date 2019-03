Road trip, ki se je zapisal v zgodovino

Serija fotografij Katje Goljat, ki dokumentirajo pot in življenje sodobnega nomada

V mariborski Fotogaleriji Stolp bodo 6. marca ob 19.00 odprli razstavo fotografij Katje Goljat z naslovom Freedom and Hope. Ko se je leta 1964 Ken Kesey (Let nad kukavičjim gnezdom), s svojimi pajdaši Merry Band of Pranksters, odpravil na 7 tednov dolgo pot iz vzhodne na zahodno obalo ZDA, se še ni dalo slutiti razsežnosti, ki jo bo v prihodnosti kultna podoba mavričnega avtobusa odigrala v hipijevski kulturi. S predelanim šolskim avtobusom, ki so ga "Pranksterji" okrasili z živopisanimi barvami, so se odpravili na potovanje med Kalifornijo in New Yorkom, med resničnostjo in blodnjami, ki so jih doživljali v neredkih trenutkih pod vplivom LSD-ja, ne da bi slutili, da se bo njihov road-trip zapisal v svetovno zgodovino pop ikonografije.

Dobrih petdeset let po Keseyjevi odisejadi, je na poti med New Yorkom in Wisconsinom nastala serija fotografij Katje Goljat, ki dokumentirajo pot in življenje sodobnega nomada, ki še vedno živi in potuje na predelanem avtobusu s skupino podobno mislečih ljudi. Toda najprej je morala fotografinja tudi sama vstopiti na avtobus ter za tri tedne ali 2000 kilometrov postati del vagabundske družine, ki jo je na potovanju po ZDA spoznala naključno.

"Rollieflexova srednjeformatna kamera iz leta 1954, ki avtorico spremlja že od študija fotografije na Vrå Højskole na Danskem, ni bila izbrana naključno, saj daje učinek barvnega negativnega in dia filma fotografijam posebno mehkobo barv in v gledalcu na prvi pogled za trenutek lahko vzbudi nekakšen (psevdo)nostalgičen občutek po oddaljenih krajih in dogodkih, ki jih sam ni nikoli izkusil, pa vendar se zdijo tako blizu. Serija Freedom and Hope presega romantično podobo hipijevstva. Sodobni nomadi, ki po večini potujejo na šolskih avtobusih, so ujeti v paradoks. Šolski avtobus, simbol indoktrinacije, nekoč prevoz v šolo, sedaj potnikom služi kot prevozno sredstvo za pobeg iz sistema. Daleč stran od sodobnega suženjstva, dela od jutra do večera, multinacionalk, kreditov in tehnološkega napredka," je zapisala Maša Špiler.

Katja Goljat (1982) je študirala kulturologijo na FDV v Ljubljani in fotografijo na VIVISS v Sežani in na Vrå Højskole na Danskem. Leta 2013 je prejela nagrado za Fotografijo leta revije Emzin. Deluje na področju avtorske in dokumentarne fotografije, še posebej pa jo zanimajo stari fotografski procesi. Od leta 2014 skupaj z Andrejem Firmom, pod imenom Photonic Walls, razvijata možnosti fotografske emulzije.

Med leti 2015 in 2018 je v improviziranem fotografskem studiju ustvarila Mestni album s portreti prebivalcev Slovenj Gradca, za katerega je letos prejela Bernekerjevo plaketo za kulturne dosežke. Leta 2018 je skupaj z 18 slovenskimi fotografi pod mentorstvom Klavdija Slubana, sodelovala na festivalu fotografije v Arlesu, kjer se je predstavila serijo Dom, ki govori o življenju njenih staršev. Med pomembnimi projekti so še skupinska razstava Sodobni slovenski portret, serija Metakino, kjer avtorica s plesalcem in svetlobo raziskuje meta-energijo kinodvorane ter avtoportretna serija It’s not a dream, it’s a memory, ki pooseblja razpetost med bivanjem in sanjami.