Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero nove slovenske opere Milka Lazarja koda L na libreto Eve Kraševec, ki je nastala po navdihu knjige Fragmenti ljubezenskega diskurza francoskega filozofa Rolanda Barthesa, razstavo Nike Autor z naslovom Osrečite sebe in družino, ki je nadaljevanje projekta Obzornik 62 iz leta 2015, koncert švedskega indie pop tria Peter Bjorn and John, ki bo predstavil osmi album Darker Days.

Četrtek, 14. marec

V Umetnostni galeriji Maribor bo ob 18.00 ob zaključku razstave Ne glej nazaj, okej? potekal pogovor z umetnicami, na katerem bodo sodelovale: Nika Autor, Nataša Berk, Tanja Lažetić ter posebna gostja Mounira Al Solh, libanonsko-nizozemska slikarka in ena najvidnejših sodobnih umetnic Bližnjega Vzhoda, ki bo predstavila svojo umetniško prakso in najpomembnejše projekte, v katerih nagovarja bližnjevzhodne revolucije in posledične krize. Moderatorja: Simona Vidmar in Jure Kirbiš (kustosa razstave).

Mounira Al Solh: Počivajoči s kipom 1-4 (2008-2017)

© Damjan Švarc

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo ob 18.00 odprli razstavo akademskega slikarja, nagrajenca Prešernovega sklada Franceta Peršina, ki v ospredje postavlja tri poglavja njegove ustvarjalne poti. Prvo je obdobje tarč in krojaških lutk. Drugo obdobje je postavljeno v čas novega realizma: takrat slika zelje, v tretjem pa se pokloni svojim prednikom iz še vedno ruralno zaznamovanega okolja, ki sadove svojega dela ponujajo na ljubljanski tržnici.

Tarče, 1968

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera nove slovenske opere Milka Lazarja koda L na libreto Eve Kraševec. Nastala je po navdihu knjige Fragmenti ljubezenskega diskurza francoskega filozofa Rolanda Barthesa (1915–1980). Gre za eno najizvirnejših obravnav ljubezni, ki ljubezenski diskurz v sodobnem času interpretira kot "izjemno samoten". Z metodo povezovanja izbranih čustvenih stanj z arhetipskimi ljubezenskimi motivi iz književnosti, filozofskih del in iz vsakodnevnega življenja novonastalo operno delo sledi Barthesovemu principu, a se od njega tudi oddaljuje v svet samostojne umetniške stvaritve. koda L tako na široko razpira svetove ljubezni in jo v njenem večnem hrepenenju prek različnih figur tudi usmerja in vodi. Dirigent in glasbeni vodja: Marko Hribernik, režiser in scenograf: Rocc, video umetnica: Nataša Prosenc Stearns

© Darja Štravs Tisu

Petek, 15. marec

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Nike Autor z naslovom Osrečite sebe in družino, ki je nadaljevanje projekta Obzornik 62 iz leta 2015. Vsebinsko gradi na podobah iz preteklosti, ki so izražale upanje o svetu brez vojn, in jih sooči z brezupnim stanjem beguncev na slovenskih mejah leta 2015. To počne z najdenimi posnetki, s formo filmskega obzornika, tekstovnimi obzorniškimi okruški, s fotografijo in kolaži, v središče razstave pa postavlja izgubljeno delo sirskega umetnika Mahmouda Hammada z naslovom Družina, ki je bilo leta 1966 razstavljeno na razstavi v Slovenj Gradcu. Umetnik je takrat prikazal dve grafiki, naslovljeni Družina in Delavec. Po razstavi se je za deloma izgubila sled, prav tako se v zbirki ni ohranila grafika švedskega umetnika Jana Forsberga z naslovom Vojna, upodobitev tihe pretnje preteklosti, ki je na razstavi prejela prvo nagrado. Kustosinja razstave: Andreja Hribernik.

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo nagrajencev festivala PhotoDays Rovinj za avtorsko fotografijo. Hrvaški umetnik in fotograf Domagoj Burilović se bo predstavil s serijo Post Factum, slovenska fotografinja Tilyen Mucik pa s serijo Flora Femina. Oba avtorja povezuje konceptualni in eksperimentalni pristop k fotografiji.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil švedski indie pop trio Peter Bjorn and John, ki bo predstavil osmi album Darker Days. Za ogrevanje bo poskrbela domača alter pop četverica Noair.

ED29gjpU4oQ

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo 2074, Utopije študentov industrijskega in unikatnega oblikovanja UL ALUO. Kratki študentski filmi pod skupnim naslovom 2074 so nastali kot odziv na mednarodni oblikovalski natečaj Dream 2074! A Utopia for French Luxury, ki sta ga skupaj z mednarodnim združenjem Cumulus organizirala odbor Colbert, sestavljen iz predstavnikov 82 podjetij iz francoskega sektorja luksuznih dobrin in 16 kulturnih ustanov, ter ENSAAMA (École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art), vodilne francoske umetniške in oblikovalske šole. Mentorica: doc. dr. Barbara Predan.

Lin Gerkman, Jakob Koncut, Maruša Mazej, Tjaša Mužina: Življenje, vredno …

V SSG Trst bo ob 20.30 premiera komedije Georga Taborija Goldbergove variacije, ki z židovsko bistroumnostjo obravnava gledališče, svet in verske dogme. V nekem jeruzalemskem gledališču se Jay odloči postaviti delo svojega življenja. Izbere prizore od Adama in Eve, Kajna in Abela, Abrahama, Sare in Izaka, knjige o Joni, pa vse do Mojzesa in Arona ter križanja Jezusa na križu. Igralci in režiser so povabljeni, da "sestavijo svet". Napake in spodrsljaji pa se pojavljajo skorajda na vsakem koraku...Režija: Robert Waltl

© Luca Quaia

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo ob 21.00 nastopil pianist Marko Črnčec, eden najbolj prepoznavnih sodobnih slovenskih glasbenikov in mednarodno priznanih ustvarjalcev. Sodeloval je z velikimi imeni svetovne jazzovske scene, kot so Bob Mintzer, Seamus Blake, Eric Alexander, Michael Phillip Mossman, Ron McClure, Marcus Gilmore in mnogi drugi. Njegove avtorske plošče so prejele odlične mednarodne kritike, album Devotion (Whirlwind Recordings, 2014) pa je bil po mnenju jazzovske revije All About Jazz uvrščen med dvajset najboljših jazzovskih plošč leta 2014. Marko Črnčec trenutno živi in ustvarja v New Yorku, od koder prihajata tudi oba člana njegove zasedbe: kontrabasist Joe Sanders in bobnar Kweku Sumbry. Kot posebni gost se bo zasedbi Marko Črnčec Trio pridružil vrhunski vokalist Jonathan Hoard, nominiranec za nagrado grammy leta 2016. Ponovitev: 16. marca ob 19.30 (KC Janeza Trdine Novo mesto)

q3UwSaBnWZU

Sobota, 16. marec

V Osmo/zi Ljubljana bo ob 19.00 potekala sedma edicija cikla Re_humanizacija, ki mladim ustvarjalcem odpira možnosti za snovanje in javno izvedbo intermedijskih avtorskih del. Osrednji cilji Re_humanizacije so vzpodbujanje razvoja novih umetniških kolektivov, vzpostavljanje in izmenjava naprednih ustvarjalnih procesov ter izvedba avtorskih del, ki so plod vizij najmlajših generacij slovenskih ustvarjalcev. Umetniški vodja in mentor: Dré Hočevar. V tokratni ediciji Re_humanizacije se ukvarjajo s tematiko osemurnega delavnika in sodobnega suženjstva, zato bodo izvedli osemurni performans, na katerem bodo sodelovali: Gašper Livk, Miha Gantar, Luka Matič, Liza Šimenc, Brina Kren in Filip Mozetič.