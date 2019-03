REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Gala hali bo potekal launch party Outlook festivala, na katerem se bodo predstavili: Gardna, DJ Fat Stash, DubDiggerz in DJ Bushee, v Dvorani Gustaf Maribor bodo nastopili britanski producentski duo Volatile Cycle, Madžara Magematix b2b SLDR ter britanski DJ Bomber, v Klubu Monokel in Tiffany pa bo Ustanova gostila DJ-ja in producenta kenijskih korenin Slikbacka, hrvaško DJ-ko in producentko Mapalmo ter DJ-ko in vizualno umetnico A7ba-L-Jelly iz Kaira.

Slikback

Petek, 15. marec

(20.00): ČINČIN Ljubljana: MUTO (Adonov, Chubby, Ian Green, Matteo Kunst, Matthew Z, Pohalino)

BHET-ObEbjY

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Outlook Festival 2019 Official Ljubljana Launch Party (Gardna w/ DJ Fat Stash, DubDiggerz, Bushee, Roots In Session Soundsystem; VJ: Mesec)

1hzumKNuPTU

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Akcija (Volatile Cycle, Magematix b2b SLDR, DJ Bomber, Theejay, Aveho, Particular.Minds)

82_ybyYZ9Jo

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Hippietalizm: Zvukojebina (Zwook vs. Desimir, Moksha Medicine)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Gibanica (Veliki oder: Torulsson Live!, Electronic Badminton King, DJ Dado. Mali oder: Ian F., Teo)

8LvjtQ1VZCA

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic Domačica (Sinonimus, Magica, Tsujo, Agent Mushroom)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Analogue Sex (Bruce w/ Roli, Jaša Bužinel, Blažen DJ)

4Rq6g1kvxgQ

(23.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Pobalnika)

(23.00): Pritličje Ljubljana: Nati Katchi, Shu Shu (DJ set)

sQ6CoUMAimg

Sobota, 16. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Dey (DJ set)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only (Panchakshara, Bang Bangal, Skoknipalokni, Mada Poka)

8dr9IKLDAec

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: GMD: #Flavours 004 (Igor Mauer, DJ Bomber, Rak3ta b2b Theejay)

IvqSfZBWZMs

(23.00): K4 Ljubljana: Synaptic (Symann & Ulix, Zergon, Utti)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift, DJ Devious; posebna gosta: DJ Sylvain & Live Drums)

(23.00): Klub Monokel & Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Slikback, A7ba-L-Jelly, mapalma, Warrego Valles, Estera, B L N, Volk)

-Ech1VXuwso

FC7KT7c50TI