Igra intimnih spletk, ujeta v ljubezenski trikotnik

Prva slovenska dramska adaptacija romana Krila golobice ameriškega pisatelja Henryja Jamesa, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov realizma v književnosti 19. stoletja

© Damjan Švarc

V Stari dvorani SNG Maribor bodo 15. marca ob 20.00 premierno uprizorili dramo po romanu Henryja Jamesa Krila golobice iz leta 1902. Ameriški pisatelj Henry James (1843-1916), ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov realizma v književnosti 19. stoletja, je svetovno literaturo zaznamoval z deli, kot so Američan, Portret neke gospe in Ambasadorji. Prvo slovensko dramsko adaptacijo romana je režiral Matjaž Berger, ki je leta 2009 v novomeškem Anton Podbevšek Teatru režiral tudi Jamesov roman Portret neke gospe.

V središču zgodbe je izjemna in nadvse inteligentna mlada ženska z malo sredstvi, Kate Croy, ki je zaljubljena v Mertona Densherja, nadarjenega moža prav tako bornih sredstev in obetov. Oba sta željna vsega, kar bi jima ponujalo bogato življenje. Spoznata umirajočo, zelo mlado ameriško dedinjo, Milly Theale, ki je sama že zagledana v Mertona. Kate Croy pride na idejo, da bi se njen zaročenec moral posvetiti dedinji in se z njo poročiti. Po njeni smrti, ki bo on podedoval njeno premoženje, se bosta lahko poročila in tako bosta prišla do svojega velikega bogastva.

Načrt skorajda uspe, a dedinja izve, da sta njena nova prijateljica Kate Croy in njen domnevni ljubimec zaročena. V grenkem razočaranju podleže svoji bolezni. Toda preden umre, napravi nenavadno volilo, in mladeniču, ne glede na vse, zapusti premoženje. Mladenič, ki nad prevaro nikoli ni bil navdušen, sedaj, kot pravi, ne more preprosto vzeti njenega denarja in izpeljati načrta. Namesto tega svoji zaročenki predlaga, da vrneta bogastvo in se poročita. A videti je, da sta oba spoznala, da nikoli več ne more biti "tako, kot je bilo".

"Besedilo Krila golobice je zelo specifična besedna umetnina, ki briljira v elegantnem plotu in v vseh odtenkih, ki jih v singularnem sproža tok zavesti in kakor jih v zgodbi, ki je zgodba o ljubezni, svobodi, denarju in etiki s strastjo do realnega, zapiše Henry James. Njegov stil, etične stave, epistemološka duhovitost v opisovanju detajlov in nasprotij vodijo v določeno cono emancipacij na ravni uvidov v etične horizonte in v horizonte, ki pomenijo za posameznika načrt v življenju. Krila golobice kot uprizoritev so raziskava skupnih podmen etike in gledališke transformacije v sondiranju emancipiranja ideologije vsakdanjega življenja. V sodobnosti, ko je skoraj že vse standardizirano, se marsikdaj zgodi kaj nenavadnega, neobičajnega, kar bi zdravo razumsko oko postavilo v polje prekrška, etičnega delikta, morda pa je prav ta prekršek točka, ki je vzvod za osvobajanje in za obliko emancipacije...O tem govori ta zgodba...", je v gledališkem listu zapisal Matjaž Berger.

Nastopajo: Nataša Matjašec Rošker, Petja Labović, Eva Kraš, Ksenija Mišič, Mojca Simonič, Kristijan Ostanek, Bojan Maroševič in Pavle Ravnohrib.

Avtorica dramatizacije in dramaturška sodelavka: Eva Mahkovic, scenograf: Marko Japelj, kostumograf: Alan Hranitelj, lektor: Jože Faganel, skladatelj: Peter Penko, koreografinja: Valentina Turcu, oblikovalec svetlobe: Simon Žižek, oblikovalec zvoka: Uroš Ban