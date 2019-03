Najgrozovitejši zločin srbske vojske na Kosovu

Prvenec srbskega režiserja Ognjena Glavonića, ki se odvija leta 1999 med Natovim bombardiranjem Srbije

V ljubljanskem Kinodvoru bo 21. marca ob 20.30 premiera filma Tovor, v katerem srbski režiser Ognjen Glavonić prekine dvajsetletni molk o enem najgrozovitejših zločinov srbske vojske na Kosovu ter prepričljivo oriše ozračje vojnega opustošenja, obenem pa povleče marsikatero vzporednico s Clouzotovim in Friedkinovim klasičnim trilerjem Plačilo za strah. Premierne projekcije se bosta udeležila tudi režiser Ognjen Glavonić in igralec Leon Lučev.

Vlada je voznik tovornjaka, ki mu med Natovim bombardiranjem Srbije leta 1999 zaupajo prevoz skrivnostnega, neznanega tovora iz Kosova v Beograd. Pravila od njega terjajo strogo sledenje predvidenemu urniku in mu prepovedujejo postavljanje kakršnih koli vprašanj o tovoru. Voznik kljub temu prekrši pravila, ko med potjo po telefonu pokliče svojo ženo na zdravniškem pregledu, poleg tega pa v vozilo sprejme mladega glasbenika, namenjenega za boljšim življenjem v Nemčijo. Vlada se kljub kršitvam zaveda, da se bo po opravljenem delu moral vrniti domov in se soočiti s posledicami svojih dejanj.

"Idejo za Tovor sem dobil leta 2009, ko sem prebral dva članka in takrat prvič slišal za množično grobišče le nekaj deset kilometrov od mojega doma. Bil sem šokiran, še bolj pa me je presenetilo, da mi nihče ni znal o tem povedati kaj več. Med raziskovanjem sem neprestano razmišljal, zakaj mi je zgodba o tem vozniku tako zanimiva. Kaj pove o meni danes? Kaj mi pove o svetu, v katerem danes živim? Ko sem o tem zločinu posnel dokumentarec, sem spoznal, da je to tudi film o moji generaciji in o tem, kaj je ena generacija zapustila drugi. Film opredeljujeta besedi: izolacija in okupacija. Ko protagonist izstopi iz kabine tovornjaka, vstopi na okupirano vojno območje: bombe, topovski streli, hrup ter strah in paranoja, ki sta že prevzela ljudi. Zato se Vlada vedno znova vrne v svoj tovornjak. Želel sem prikazati podobo domovine v tistem času. Brez odvečnih razlag konteksta ali prisiljenega oblikovanja dramatičnosti in podajanja informacij. Hotel sem prikazati ne samo metafizično, notranje potovanje mojega lika, temveč tudi družbo v zelo specifičnem trenutku njenega razkroja", je povedal režiser.

Ognjen Glavonić je vzbudil pozornost že z dokumentarcem Živan priredi punk festival (2013). Med pripravami na celovečerni igrani prvenec Tovor je zbral toliko različnih pričevanj o množičnem pokolu kosovskih Albancev, da je iz njih zasnoval večkrat nagrajeni dokumentarni film Globina dva (2016), ki je bil prikazan tudi na ljubljanskem Festivalu dokumentarnega filma. Tovor je premiero doživel v sekciji Štirinajst dni režiserjev na festivala v Cannesu.

VCyPoEr-r3Q