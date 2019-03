REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 začenjajo z novim ciklom Štirkina garaža. Prvi gost bo Enchanted Rhythms, Britanec živeč v Berlinu, pred njim pa bodo nastopili Marin, Lavka in Kosta. V Štuk Maribor prihaja svetovna zvezda psy scene Ace Ventura, v Klub Monokel nemška DJ-ka Ghetto Vanessa, v kranjski Bazen pa ameriški techno mojster Bryan Cox in slovaški mojster Dragon Hoang.

Bryan Cox

Petek, 22. marec

(20.00): ČINČIN Ljubljana: Appetizer (Riba)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Nebelung (DJ set)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Mili Khumara (DJ set)

(22.00): Pritličje Ljubljana: Kamizdat Rentgen (Terranigma - Booster Pack EP w/ Nulla)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Spomladanski Hardstyle (Basher, Fictive, Kiracha, Project Serious...)

(22.00): Sputnik Svetovna kavarna Ljubljana: Sladica Classics (Classics floor: Zeds, K'Pow, Ninja, SunnySun. Funk floor: Bayo, Ubu. Rootsinsession Sound floor)

(23.00): K4 Ljubljana: UK4 Garage (Garage Arena: Enchanted Rhythms, Marin. House Bar: Kosta, Lavka)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza / Splinterhouse)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: March in to spring (DJ Naj)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Klubski večer (Ghetto Vanessa, cl_tr, Futon, Peglasus, Playboi Cati)

(23.30): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Belo smetje: teoP (celonočni DJ set)

Sobota, 23. marec

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: DeepEnd! x DubLab - chapter XII. (RDG, Kanomotis, CLZ, RawLand; VJ: 5237)

(22.00): Food Porn Ljubljana: Who Am I? LTD: Ekskluzivna zabava v maskah (Alexserra, Suano, DJ Barbs)

(22.00): Modri kot (Rog) Ljubljana: Half Whale There 2019 (Toljo, Kosta, FNK Crew)

(22.00): Štuk Maribor: Psy March (Midnight Resurrection Main Stage: Ace Ventura, Reaky Reakson, Ultra vs. Violet, Mid:night:rider. Bass Fighters DNB Stage: Aniline, Aveho, Kryptonite, Nukleus, Spencah, Theejay)

(22.30): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Zlate Tifanije: After party (DJ Papi)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Dojaja, Nulla, Nitz)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bollywood & Bhangra Night (DJ Shanti Priya, DJ Borsan)

(23.00): Bazen Kranj: Razpaljotka (Bryan Cox, Dragon Hoang, Veztax, Rydel, Lilson)

