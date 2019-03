20 let klubskega festivala

Orto Fest je v dvajsetih letih obiskalo več kot 82.000 obiskovalcev, gostil pa je več kot 550 domačih in tujih izvajalcev

Smaal Tokk

Od 28. marca do 27. aprila 2019 bo v ljubljanskem Orto Baru potekal 20. Orto Fest, ki velja za največji klubski festival v Sloveniji. V svoji zgodovini je gostil že več kot 550 glasbenih skupin in izvajalcev, tako domačih kot tudi tujih, uveljavljenih in neuveljavljenih. Letos bo na Orto Festu nastopilo 23 domačih in 12 tujih glasbenih izvajalcev, med njimi Goran Bare & Majke, Rambo Amadeus & Five Winnetous, Demolition Group in Borghesia.

Festival bo 28. marca odprla legendarna hrvaška zasedba Goran Bare & Majke, ki bo predstavila zadnji album Nuspojave. Že naslednji dan bo nastopila najboljša Iron Maiden tribute zasedba Higher On Maiden iz Velike Britanije, 31. marca pa prihaja Rambo Amadeus z zasedbo Five Winnetous.

AFV5kdbNVVU

Drugi teden festivala bo 1. aprila odprla legendarna novomeška zasedba Drevored, ki praznuje 40. obletnico delovanja, 2. aprila nastopata slovenski skupini Fed Horses in Bordo, 4. aprila Hamo & Tribute 2 Love, 5. aprila pa hrvaška skupina Valter svira Parafe, z originalnim pevcem legendarne zasedbe Paraf.

9g-hHJvE96M

Tretji teden se bo 9. aprila začel s koncertom domače skupine Lumberjack, 10. aprila bodo nastopili Demolition Group, ki bodo predstavili najnovejši album Pojdiva tja, 11. aprila domača metal skupina Avven in Madžari Tears of Kali, 12. april pa bo v znamenju tolkalske zasedbe The Stroj.

czB8EMMhC5s

Naslednji teden, 16. aprila bo na oder stopil blues duet Samuel Blues & Miha Erič, 17. aprila prihaja atraktivna hrvaška zasedba Detour, 18. april bo v znamenju domače reggae zasedbe Raggalution, 19. aprila pa bodo nastopili kultna elektronska alter-rock zasedba Borghesia, ter noise rock zasedbi Wrong iz ZDA in Coilguns iz Švice.

IAxDybNuI4o

Zadnji teden Orto Festa bodo 23. aprila začeli domači Jackson, 24. aprila bodo nastopili Smaal Tokk in Natriletno kolobarjenje s praho (projekt avtorja besedil in interpreta Jureta Novaka ter multiinstrumentalista Uroša Buha), zadnji dan festivala pa bosta nastopili hrvaški zasedbi Thee Melomen in Mojo Men From Mars.

WaebX3qS-M0