Zakaj je Dnevni red nujno čtivo?

Vse, kar omogoča fašizem, živi še danes, morda še bolj neovirano kot nekoč

Knjiga je izšla pri Beletrini in stane 15 evrov

Eric Vuillard, znan kot cineast in pisec polliterarnih besedil, je leta 2017 prejel Goncourtovo nagrado, francosko nagrado za roman leta, eno najuglednejših priznanj v svetu književnosti. Nagrado so mu podelili za Dnevni red, delo v dolžini novele, v katerem se prepletajo dokumentaristika, blaga fikcija in esejistični avtorski komentar. Za knjigo o peklenski komediji tehnokracije, opotekave diplomacije in praznem spektaklu v ozadju nacističnega naskoka na Evropo.