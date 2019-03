Od skejtarjev do ekološke srhljivke

Četrta edicija mednarodnega filmskega festivala Kinotrip prinaša šest celovečernih filmov, program kratkih filmov in bogat spremljevalni program

Med 28. in 30. marcem bo v Kinodvoru potekal 4. mednarodni filmski festival Kinotrip, ki ga pripravljajo mladi člani Kinotripovega filmskega kluba, z njim pa ne nagovarjajo le svojih vrstnikov, temveč ljubitelje filma vseh generacij. Letošnji festival prinaša šest celovečercev, program kratkih filmov in bogat spremljevalni program. V času festivala bo potekala filmsko-kritiška delavnica Ostrimo pogled na Kinotripu!, razstava Fanzin Kinotripovih utrinkov, ob zaključku festivala pa bodo podelili Kinotripovo nagrado občinstva.

Prvi dan festivala se bo začel že ob 16.00 z madžarskim animiranim filmom Ruben Brandt – zbiratelj (r. Milorad Krstić) o priznanem psihoterapevtu, ki ga vsako noč preganjajo strašljive more. V njih ga mučijo Botticellijeva Venera, Warholov Dvojni Elvis, protagonisti iz Hopperjevih Nočnih ptičev in drugi liki iz slavnih umetnin. Svoje demone lahko odpravi le, če si te umetnine prilasti. Na poti, polni akcije, izjemne animacije, tonov filma noir ter mnogih skritih referenc iz pop kulture in umetnostne zgodovine, se v zgodbo vplete še detektiv Mike Kowalski.

Ob 19.30 sledi uradno odprtje festivala s filmom Ne puščaj sledov (r. Debra Granik), ki pripoveduje zgodbo o vojnem veteranu Willu in njegovi najstniški hčerki, ki že leta skrivaj živita v divjini, pod krošnjami nacionalnega parka v Oregonu. Will se bori s posttravmatsko stresno motnjo in lahko svoj mir najde zgolj v osami ter daleč proč od civilizacije. Njun tesni odnos in način življenja sta na preizkušnji, ko ju socialna služba prisili v vsakdanje življenje v skupnosti. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko preko Skypa.

Drugi dan festivala bodo ob 16.00 predvajali dokumentarni film Čez prepade (r. Bing Liu), v katerem spremljamo tri skejtarje, ki skupaj ne doživljajo le skokov in padcev v asfaltnem parku, ampak "Skejtajo" tudi skozi svoja življenja, zaznamovana s težavnimi odnosi, družinskim nasiljem in soočanjem s preteklostjo. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem preko Skypa.

Ob 18.30 bo sledila misteriozna ekološka srhljivka Preden se poslovimo (r. Sébastien Marnier), ki pripoveduje o tesnobi, strahovih in upih mlade generacije, ob 20.30 pa Kinotripčič-program kratkih filmov, ki odpirajo zapostavljene teme o družini, rasi ali spolnosti: Miško (r. Hanis Bagashov), Uspavanka (r. Tom Noakes), Zajec (r. Alex Feggans), Bavbavžena (r. Erica Scoggins), Koža (r. Guy Nattiv), Manivald (r. Chintis Lundgren) in Saladdin castique (r. Anssi Kasitonni).

Zadnji dan festivala bodo ob 18.00 predvajali film Divje življenje (r. Paul Dano), ZDA, 2018). Družinska zgodba nas popelje na začetek šestdesetih let, v majhno mestece na severu ZDA. Ko oče nepričakovano izgubi službo, je družina postavljena pred preizkušnjo. Pridruži se gašenju divjega požara ob meji, njegova žena in sin pa ostaneta sama. Skozi oči štirinajstletnega Joeja spremljamo njegovo odraščanje, ki vodi k velikemu spoznanju o svetu in lastni družini. Ob 20.15 sledi še film presenečenja.

