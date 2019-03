Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero avtorskega projekta švicarskega režiserja Borisa Nikitina Nasprotje stvari, predstavo Psiho, ki je nastala po predlogi dveh še neobjavljenih del Kresnikovega nagrajenca Davorina Lenka v režiji Jaše Kocelija, koncert avstrijske surf pop skupine Dives, skupinsko razstavo slovenskih umetnic in umetnikov, ki so se leta 2018 predstavili na mednarodnem salonu francoskega nacionalnega združenja lepih umetnosti v Parizu.

Četrtek, 28. marec

V AS Galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo slovenskih umetnic in umetnikov, ki so se leta 2018 predstavili na mednarodnem salonu francoskega nacionalnega združenja lepih umetnosti v Parizu. Sodelujejo: Klementina Golija, Metka Kavčič, Zdravko Luketič, Marijan Mirt, Igor Orešič, Ludvik Pandur, Vinko Prislan, Žan Prešern, Maruša Štibelj, Klavdij Tutta in Kaja Urh.

© Maruša Štibelj

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 premiera avtorskega projekta švicarskega režiserja Borisa Nikitina Nasprotje stvari, pri katerem ga je zanimalo, kako bi zgledal avantgarden neofašističen odrski komad, v katerega je umestil pet črnih klovnov. Pretiravanje, parodija, provokacija in subverzivna igra z mejami med realnostjo in fejkom so v tekmi za politično pozornost postali izjemno uporabna sredstva populizma. Meje dogovorjenega se namreč kar naprej premikajo in postavljajo pod vprašaj. Posledice so kot vedno realne: zmaga na volitvah, krize, politične odločitve, vojne, prodaja izdelkov. Žrtev tega pa je mali človek in njegova verjetno največja politična sposobnost: njegova ranljivost.

© Matej Povše

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila avstrijska surf pop skupina Dives, ki je nastala februarja 2016 v okviru projekta Austrian Girls Rock Camp. Za ogrevanje bo poskrbel ljubljanski indie pop trio In The Attic.

611N_2kLu4w

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 na ogled predstava Psiho, ki je nastala po predlogi dveh še neobjavljenih del Kresnikovega nagrajenca Davorina Lenka. Predstavo, ki odpira vprašanja individualizacije sodobne družbe, kapitalizma, transgresije, socialnih medijev in ekscesa, so med drugim navdihnili film in roman Ameriški psiho, liki in dela Teda Bundyja, Metoda Trobca ter nekaterih drugih serijskih morilcev. In seveda bolestna lepota slovenske glasbe iz osemdesetih. Režija: Jaša Koceli, igra: Domen Valič

© Mankica Kranjec/Gledališče Glej

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru cikla Defonija/50 let Radia Študent nastopili: Olfamož (Slo), Youri Defrance (Fra) in Zu (Ita).

gQ_KY-DPvsk

Petek, 29. marec

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi Ljubljana bodo ob 17.00 v koprodukciji z Radiem Študent odprli razstavo Zorana Punngerčarja. Na ogled bo vizualna podoba, ki jo je avtor ustvaril ob 50-letnici Radia Študent. Osnovna ideja zasnove je bila, da bi v podobo ujel identiteto Radia Študent, se poklonil njegovi zgodovini, a hkrati pogled usmerili tudi v prihodnost.

V Galeriji Božidar Jakac (Lamutov likovni salon) Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo Želja po svobodi, Dosje: Bosna in Hercegovina, s katero šest uveljavljenih umetnikov, Gordana Anđelić Galić, Maja Bajević, Igor Bošnjak, Mladen Miljanović, Nebojša Šerić Šoba in Damir Nikšić gostuje v tujih institucijah in opozarja na razmere v matični državi. Kustosinji razstave: Maja Abdomerović, Ivana Udovičić.

Igor Bošnjak: BHS (2010)

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera drame Pljuča britanskega avtorja Duncana Macmillana, ki je leta 2013 dobila nagrado za najboljšo igro na The Off West End Theatre Awards. Avtor v središče postavi intimno vprašanje ustvarjanja družine, a hkrati preizprašuje pomembna družbena in ekološka vprašanja. Pljuča prinašajo vpogled v neizprosno iskren sodoben ljubezenski odnos dveh tridesetletnikov, ki živita v nenehni negotovosti med izpraševanjem svojih vrednostnih meril in izpolnjevanjem osebnih ambicij. Režija: Žiga Divjak

© Peter Uhan

Sobota, 30. marec

V Klubu CD Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 22. Pripovedovalskega festivala potekal Večer resničnih zgodb. Svoje zgodbe bodo predstavili: besedilopiska, dramaturginja in pripovedovalka Ana Duša, igralec Matej Recer, novinar in vojni dopisnik Ervin Hladnik Milharčič, novinarka in pisateljica Mojca Širok ter sociolog, filozof in heker Filip Dobranić. Moderatorka: Katja Preša.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 15.00 premiera animiranega filma Mirai, japonskega avtorja Mamoruja Hosode, ki je prejel nominaciji za oskarja in zlati globus ter nagrado annie za najboljši neodvisni celovečerni animirani film. Pripoveduje zgodbo o dečku Kunu, ki se ob prihodu nove članice družine, sestrice Mirai, počuti zapostavljen, zato se zateče v fantazijski svet. Tam sreča odraslo Mirai in skupaj z njo pride do številnih pomembnih spoznanj o svetu okrog sebe ter začuti vso dragocenost družinskih vezi. Ob 20.15 pa bo v okviru 4. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip na ogled zaključni film Ritem udarcev (r. Brian Welsh), ki se odvija leta 1994 v majhnem kraju na Škotskem, ko je elektronska glasba obnorela mladino, britanska vlada pa zagnala moralno paniko. Da bi preprečili javno zbiranje ob "ponavljajočih se ritmih", parlament tistega leta močno poostri zakonodajo. Vendar nič ne more ustaviti mladine, ko hoče živeti po svoje...

NcagZrxDvIA