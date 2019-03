REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zeru bo v okviru večera Kung Fu Techno nastopil italijanski techno DJ Kaiser, v K4 slovaška zvezdnica Changing Faces, ki se ji bodo pridružili Theejay, 1835 b2b Haptic, The SchamRollz, Sunneh in Fake ID, v Božidarju pa hrvaška DJ-ja Borut Cvajner in Disrupted Project.

Petek, 29. marec

(20.00): Žmauc Ljubljana: Rekordman (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Lara H.)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Svashtara #3 (Matthew Z & LVN)

(22.00): Wetrinsky Maribor: Bass Identity with Bass Movement (Doomsday, Juressick, Wolfgex b2b Concrete, Fornax, Dnb_Dexter)

(22.00): Trainstation SubArt Kranj: Fršlus vol. 12 (RoKK, DJ Fisco, Prio, Recycleman, Veztax)

vvJhhaMkByY

(22.00): Božidar Ljubljana: Mladost: Borut Cvajner & Disrupted Project (DJ set)

jNMI5anAEew

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (Changing Faces, Theejay, 1835 b2b Haptic, Sunneh, Fake ID, The SchamRollz)

MGGLepbnXW4

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion (DJ Sami Biyeh, DJ Em Bee, DJ Sheko)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Petkov Čigumi: George Michael Night (DJ Marino)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Kung Fu Techno/KFTØ (Kaiser, LXS aka Lexis, Daniel Greenx, Adamm; VJ: Dimension, Bernarda Nibera Conix)

yLUjaoe9y70

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Spring Gathering (Chibba, Levis, House Hustlers, Thomas)

Sobota, 30. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

4VL6PJtHmng

(21.00): Terminal Club Ljubljana: Lab Doctors (gosti: Alexserra, Brtinzz, Suano, Chibba, Lucca Loggia, St Weed Bros)

(23.00): K4 Ljubljana: Trillity x Krom ft Ledeni (Bor$aleano, Cookie, GAB1808, RE3600)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Supersonique Electronique - Classique (m00sh, Naj, Duki)