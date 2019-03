Teden za slovensko gledališče

V gorenjski prestolnici bo potekal 49. Teden slovenske drame, osrednji festival uprizoritev, nastalih po slovenskih dramskih besedilih

Realisti

© Peter Uhan

V Prešernovem gledališču Kranj bo od 27. marca do 8. aprila potekal 49. Teden slovenske drame, na katerem bo uprizorjeno 15 predstav; sedem v tekmovalnem, štiri v spremljevalnem in štiri v mednarodnem programu. V okviru festivala bo letos prvič potekala tudi rezidenčna delavnica dramskega pisanja pod vodstvom Kim Komljanec. Teden slovenske drame se bo tradicionalno začel na svetovni dan gledališča 27. marca s podelitvijo nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije, sledila pa bo predstava Ob zori, priredba izbranih besedil Ivana Cankarja v izvedbi PG Kranj in režiji Žige Divjaka.

Festival spodbuja uprizarjanje nacionalne dramatike, njeno ustvarjanje in predstavitev ter uprizarjanje v tujini. Pri tem sodeluje s slovenskimi in tujimi gledališči ter drugimi ustanovami, pomemben prispevek k spodbujanju uprizarjanja in nastajanja slovenske dramatike pa predstavljajo tudi vsakoletne festivalske delavnice dramskega pisanja in bralne uprizoritve za Grumovo nagrado nominiranih dram, ki jih Prešernovo gledališče Kranj v okviru dnevov nominirancev zadnja leta pripravlja v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom (SLOGI) ter Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo.

"Produkcija slovenskih uprizoritev v letu 2018 je po mojem mnenju v večini primerov ostala v standardih kakovostnih uprizoritev, ki tematizirajo mnogotere vidike sodobnega človekovega bivanja, pa tudi vprašanja samega uprizarjanja, pri čemer je bilo pogostoma opaziti izpovedno avtorefleksijo igralcev. Dramska besedila so leta 2018 zaznamovali večja navzočnost del Ivana Cankarja ter besedila in performansi Simone Semenič, lanskoletne nagrajenke Prešernovega sklada. Ob tem bi izpostavil še zastopanost tekstov in priredb slovenskih avtorjev v domala vseh institucionalnih gledališčih, ki so krstila marsikatero novost tako uveljavljenih piscev kot tistih, ki šele prihajajo v gledališko javno zavest. Opazen je še velik delež režiserjev mlade in najmlajše generacije, ki z izostreno idejno zasnovo močno prispevajo k rasti in razvoju sodobnega slovenskega teatra," je povedal selektor 49. Tedna slovenske drame Marko Sosič.

Na festivalu bodo podelili pet nagrad, za glavno, Šeligovo nagrado, se bo v tekmovalnem delu programa po izboru selektorja potegovalo sedem predstav: še ni naslova Simone Semenič v režiji Tomija Janežiča in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, V imenu matere Iva Svetine v režiji Ivice Buljana in produkciji SNG Drama Ljubljana, Fant, dekle in gospod Vinka Möderndorferja v režiji Mateje Kokol in produkciji Drame SNG Maribor, Ob zori Ivana Cankarja v režiji Žige Divjaka in produkciji Prešernovega gledališča Kranj, Ta veseli dan ali Matiček se ženi Antona Tomaža Linharta v režiji Janusza Kice in produkciji SNG Drame Ljubljana, Visoška kronika Ivana Tavčarja v režiji Jerneja Lorencija in produkciji SNG Drame Ljubljana ter avtorski projekt 6, v režiji Žige Divjaka in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana.

V spremljevalni program je selektor uvrstil pet predstav: Realiste, kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo Jureta Karasa v režiji Tijane Zinajić in produkciji SNG Nova Gorica, predstavo Heroj 2.0 Uroša Kaurina in Vita Weisa v produkciji KUD Moment in Zavoda EN-KNAP, Tih vdih avtorja in režiserja Nejca Gazvode v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega, Pohujšanje v dolini šentflorjanski Ivana Cankarja v režiji Eduarda Milerja ter koprodukciji SNG Drame Ljubljana, Mestnega gledališkega ljubljanskega in Cankarjevega doma ter Kralja na Betajnovi Ivana Cankarja v režiji Maše Pelko in produkciji študentov šestega semestra dramske igre in gledališke režije AGRFT.

V mednarodnem programu bodo nastopili: JDP iz Beograda s predstavo Ivana Cankarja Kralj na Betajnovi v režiji Milana Neškovića, bolgarski Plovdiv Drama Theatre s predstavo Matjaža Zupančiča Vladimir v režiji Alexandre Petrove, HNK Zadara in Theatre Gigante iz Milwaukeeja z uprizoritvijo Tarzana Roka Vilčnika.

Teden slovenske drame, vsako leto skrbi tudi za razvoj in predstavitve nove slovenske dramatike z natečajem za nagrado Slavka Gruma za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo. Žirija, ki jo sestavljajo gledališki praktiki in raziskovalci, izbere tudi nominirance, ki se predstavijo na posebnem dogodku – dnevu nominirancev. V letošnjem letu so žiranti prebrali 42 dramskih besedil za Grumovo nagrado in še 12 besedil, ki so prispela na natečaj za mladega dramatika (avtorji stari do 30 let).