Drugačen portret Silvia Berlusconija

V kinematografe prihaja film Oni, ki ga zaznamuje odlični Tony Servillo

Od 4. aprila dalje bo v kinematografih na ogled film Oni, v katerem si italijanski režiser Paolo Sorrentino v zgodbi, postavljeni v kuloarje oblasti, zamišlja medijskega magnata, milijonarja in premierja Silvia Berlusconija. Film o kontroverznem politiku je po režiserjevih besedah "fiktivna zgodba v kostumih, ki pripoveduje o verjetnih in izmišljenih dogodkih v Italiji med letoma 2006 in 2010".

V filmu spremljamo čednega mladeniča Sergia, ki ima eno samo ambicijo: zapustiti rojstni kraj Taranto na jugu Italije in oditi v Rim, da bi se tam vključil v kroge večkratnega predsednika vlade Silvia Berlusconija. Svoj načrt uresničuje dosledno in brez moralnih pomislekov. Vrata v svet vplivnih in bogatih mu odpre trgovanje z lepimi mladimi dekleti, ki vplivneže spremljajo na različne dogodke in razvratne zabave. Medtem se Silvio v tem perverznem svetu korupcije in neprestanih zabav ukvarja s političnimi nasprotniki in svojo ženo, ki ji je dovolj njegove nezvestobe …

"Zamisel za film o Berlusconiju se je porodila in razvijala v letih, ko je bil Berlusconi naša vsakdanja stalnica. Veliko let ga je velik del Italijanov ljubil, druga tehtna polovica pa ga je sovražila. Vzbujal je zelo močna, popolnoma nasprotujoča si občutja. Moj namen je bil upodobiti njega in tudi nekaj Italijanov, ki so si mu prizadevali slediti in se kakor koli povezati z njim. Kateri občutki so zaznamovali Berlusconijeve dni v tistem času? S kakšnimi čustvi, strahovi in razočaranji se je spopadal ob dogodkih, ki so se zdeli tako strašljivi? To je ena izmed skrivnosti, s katerimi se ukvarja film", je zapisal režiser.

Paolo Sorrentino je italijanski scenarist, režiser in pisatelj. Njegov prvenec L’uomo in più je bil leta 2001 uvrščen v tekmovalni program beneškega filmskega festivala, naslednje leto pa še v program festivala v Karlovih Varih. Leta 2004 se je s srhljivko Le conseguenze dell’amore uvrstil na festival v Cannes, ki je prejela dobre kritike in mednarodne nagrade. V letu 2008 je za dramatizirano biografijo kontroverznega italijanskega politika Giulia Andreottija Mogočnež na festivalu v Cannesu prejel nagrado žirije, leta 2013 pa za Neskončno lepoto poleg BAFTE in zlatega globusa še oskarja za najboljši tujejezični film. Na canskem festivalu sta tekmovala še Družinski prijatelj (2006) in Sorrentinov prvi film v angleškem jeziku, This Must Be the Place (2011). Pred nekaj leti smo si v kinematografih lahko ogledali Mladost (2015), ki je prejel nagrade Evropske filmske akademije za najboljši film, režijo in igralca. Zadnji film Oni je svetovno premiero doživel na festivalu v Torontu.

