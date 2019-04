Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo intermedijsko razstavo Hibridizacija živosti II umetnice Maše Jazbec, razstavo Prekleti delež, na kateri se bodo predstavili študentke in študenti katedre za fotografijo ALUO, koncert avstrijske alter pop zvezdnice Soap&Skin, razstavo Boris Lurie in NO!art, festival angažiranih pevskih zborov Z'lo Glasne, koncert legendarne švicarske industrial zasedbe The Young Gods, 10. festival Odprte hiše Slovenije, ki širši javnosti ponuja brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev.

Četrtek, 4. april

V Galeriji Velenje bodo ob 19.00 odprli intermedijsko razstavo Hibridizacija živosti II umetnice Maše Jazbec, ki v svojem novem projektu raziskovanja človeka s pomočjo tehnologije združuje projekt MIKKEL hibrida z BCI napravo in to tudi dokumentira. Projekt bo predstavljen v obliki fotografij in videa. Kustosa razstave: Milena Koren Božiček in Zoran Poznič

V Mali galeriji Banke Slovenije bodo ob 19.00 odprli prenovljene prostore z razstavo Prekleti delež, na kateri se bodo predstavili študentke in študenti katedre za fotografijo ALUO, ki so za to priložnost razvili nov, skupinski projekt, pri katerem bodo možnosti fotografije po premisleku dane situacije razvijali prostorsko. Sodelujejo: Jure Goršič, Jure Grom, Luka Prijatelj, Sara Rman, Anja Seničar in Mario Župan. Mentorja: Peter Koštrun in Peter Rauch, kustos: Vladimir Vidmar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila avstrijska alter pop zvezdnica Soap&Skin, ki bo predstavila zadnji album From Gas to Solid / you are my friend. Za uvod bo poskrbel nemški glasbenik Fabian Altstötter, ki se bo predstavil z novim, samostojnim projektom Jungstötter.

6ygzbBKvJiE

V TrainStation SubArt Kranj bo ob 20.00 nastopila balkan/punk/metal/artrock skupina Kultur Shock, ki je nastala leta 1996 v Seattlu. Na tokratnem koncertu bo predstavila svoj enajsti album D.R.E.A.M.

y_2hgD-QzH8

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli Marjana Gumilarja z naslovom Cuts. Konceptualna zasnova pregledne slikarske razstave je osredotočena na problematiziranje in tematiziranje enega od njegovih bistvenih konstitutivnih elementov, korelata v procesu gradnje slikovnega polja – pojma reza kot funkcijskega predpogoja montaže v različnih legah in likovnih relacijah, ki je bil izhodiščno vpet že v njegove zgodnje kolaže in je postal integralna metoda dela njegovih novih vizualizacij. Zavržene cunje, platno, tekstil, osebne predmete, preoblikovane v estetsko snov, je zdaj v umetnikovih zadnjih montažah, slikah-objektih nadomestil nov material, transparentna in strukturno neobstojna folija iz polivinila. Kustosinja razstave: Mateja Podlesnik

Petek, 5. april

V KGLU Slovenj Gradec bodo ob 18.00 odprli razstavo Boris Lurie in NO!art, na kateri bodo prvič predstavljena izbrana dela z razstav, ki so v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni razburkale živahno newyorško umetniško dogajanje. Boris Lurie je leta 1959 skupaj s Samom Goodmanom in Stanleyjem Fisherjem ustanovil gibanje NO!art, s katerim so se odzivali na prevladujoči status abstraktnega ekspresionizma, ki je bil v njihovih očeh zaradi popolne odsotnosti političnega diskurza prazen in ponižujoč do perečih družbenih problemov. Njihov upor je postal še močnejši z vznikom in komercialnim uspehom pop-arta. NO!art je vztrajal, da mora biti umetnost v službi resnice in v smislu družbene akcije naslavljati najtežje in najbolj izpostavljene teme tedanjega sveta, kot so bile imperializem, rasizem, seksizem, jedrska oboroževalna tekma. Razstavljajo: Boris Lurie, Sam Goodman, Stanley Fisher, Aldo Tambellini, John Fisher, Dorothy Gillespie, Allan D'Arcangelo, Erró, Harriet Wood (Suzanne Long), Isser Aronovici, Yayoi Kusama, Jean-Jacques Lebel, Rocco Armento, Wolf Vostell, Michelle Stuart. Kustosinja razstave: Ivonna Veiherte

V Edvardu Ljubljana bodo ob 18.30 odprli 10. festival Odprte hiše Slovenije ki širši javnosti ponuja brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev. Na največjem arhitekturno nepremičninskem festivalu bo na ogled 75 objektov, tema letošnjega festivala pa je Prostor povezuje. Izbor letošnjih objektov in ureditev vsebuje manj zasebnih, vendar več javnih prostorov, kar nakazuje, da se več investicij znova vlaga v urejanje skupnega prostora. Poleg tega lahko zasledimo nekaj večjih objektov, ki simbolizirajo ponovno strmo rast gradbeniškega sektorja po nedavni krizi.

Edvard (Ernest Milčinovič, Katja Saje, Matjaž Bolčina, Samantha Vuk, 2018)

© Miran Kambič

Sobota, 6. april

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 17.00 premiera interaktivne predstave InterKlepec. Gre za animiran improvizacijsko/glasbeno/pripovedovalski dogodek, v katerem nastopajo: glasbenik Žiga Golob, ilustrator dr. Horowitz ter pripovedovalec Rok Kušlan, ki se skupaj lotijo ljudskega junaka iz zgornjega Pokolpja – Petra Klepca, katerega zgodbo je zapisalo več avtorjev. Izvajalci bodo mešali Rudežev, Čaterjev, Bevkov in Cankarjev zapis ter publiko povabili k soustvarjanju povsem nove verzije Petra Klepca.

© Dr. Horowitz

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.30 potekal Festival angažiranih pevskih zborov Z'lo Glasne, ki ga orgnizira Feministični pevski zbor Z'borke ob 5. obletnici delovanja. Na festivalu bodo nastopili: Ženski pevski zbor Kombinat (Ljubljana), Zbor Praksa (Pula), Le Zbor (Zagreb) in FPZ Z'borke (Ljubljana).

0i-7r7MUATk

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila švicarska industrial zasedba The Young Gods, ki se v Ljubljano vrača z novim albumom Data Mirage Tangram. Za ogrevanje bo s postpunkovsko ostrino poskrbel domači trio Nina Bulatovix.

1RwdS-VfoFQ