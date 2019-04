REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 prihaja zagrebški house pionir Felver, ki se mu bodo pridružili še Evident in R.Bade b2b Alex Ranerro. V Cvetličarni se bo na dogodku Old Kitchen predstavila kopica domačih techno DJ-ev (Bloody-J, Dojaja, Flis, Gumja, Numarex, Plotz, Psiho, Ulix, Veztax), v Štuku pa bosta na dogodku HushHush med drugim nastopila Reinier Zonneveld in Marko Nastić.

Reinier Zonneveld

Petek, 5. april

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (B L N)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: RGB Series: Cogo meets Aleja Sanchez (Aleja Sanchez, Insolate, Volster, Marta, Tonske)

C5gWTwTSLn4

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica #3 (.čunfa, K'Pow, White AF, Tschimy)

PvSGCBPFIDQ

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: The Godfathers of Techno (Teodor G., Veztax, Shocker D, Flis)

vvJhhaMkByY

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Massive! Sound Clash (Roots in Session, Boris Sound System)

(22.00): Skatepark Rog Ljubljana: Studio MOST benefit (Armin.KU, Borka, LjubljanJah Vibes, Nitz, Rak3ta, SunnySun, Woo D)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Arena: Felver, Evident. Bar: R.Bade b2b Alex Ranerro; VJ: 5237)

qOrU8XA96mM

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nani Mo IV (Kuthi Jinani live!, Torkar, Estera, R36; VJ & dizajn: Liara T'Soni)

CsbPC5jpO04

(23.00): Bazen Kranj: Drops Festival Preparty (Meerkut & Kala live!, Nibiru, Djurich, Sun Wu Kong)

0gy9agJWLtg

Sobota, 6. april

(22.00): Štuk Maribor: HushHush (Reinier Zonneveld, Marko Nastić, Damir Hoffman, Glia, Dvid, Vladimir Dragas, Nemanja Vanovic)

1NuMjbkyCcA

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii; Vj: Maii)

8LvjtQ1VZCA

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Saturday Night Smokeout (Cookie, Borsaleano, Wichiwaka)

(23.00): K4 Ljubljana: Just Us x Just Jam (Limc, Rokko b2b Tmme, Nade)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Old Kitchen - Slovenian All Stars (Bloody-J, Dojaja, Flis, Gumja, Numarex, Plotz, Psiho, Ulix, Veztax + MC Flasher)

7noqKD3k8to