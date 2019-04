Popotovanje v podzavest

Ameriški fotograf Roger Ballen, ki živi in dela v Johannesburgu, se po desetih letih vrača v Ljubljano z razstavo Igra prikazni

Po desetih letih, ko so v Galeriji Fotografija gostili njegovo razstavo Boarding House, v Galeriji Jakopič pa Retrospektivo 1982-2004, se priznani ameriški fotograf Roger Ballen vrača v Ljubljano. V Galeriji Fotografija bo od 2. aprila do 15. maja na ogled razstava njegovih del z naslovom Igra prikazni, ki so nastala iz razmišljanja in predstave o tem, kaj se zgodi po smrti in kako je vesolje nastalo iz niča. Ballen je v skoraj petdesetih letih svojega fotografskega ustvarjanja izoblikoval prepoznaven slog, poimenovan Balleneska (Ballenesque), ki poleg prepoznavnega avtorskega sloga označuje nekaj sicer neoprijemljivega, težko določljivega, vznemirjajočega, motečega in mračnega. Dela odražajo Ballenov mentalni prostor, ki ga avtor razume kot refleksijo človekovega stanja duha na splošno.

Nastanek serije Igre prikazni so zaznamovala Ballenova razmišljanja in predstave o tem, kaj se zgodi po smrti in kako je vesolje nastalo iz niča. Navdih za primeren način vizualizacije je našel v celici opuščenega ženskega zapora v Johannesburgu. V temno prebarvana stekla oken so bile z ostrim predmetom izpraskane prostoročne risbe, skozi katere je presevala svetloba. Prevzet nad njihovo luminoznostjo, je Ballen skupaj z Marguerite Rossouw več let eksperimentiral z različnimi materiali, barvami, spreji, smolami in emulzijami, njihovo viskoznostjo, gostoto in sestavo, ki bi na steklu pustila podoben efekt. Steklo okenskega okvirja pozneje uporabi kot slikarsko platno, površino, na katero je v različnih razmerjih in zaporedjih nanosov materialov risal, z različnimi ostrimi predmeti vrezoval, praskal ali dolbel podobe, ki so nastajale po trenutnem navdihu.

Igra prikazni je tako neke vrste vizualna manifestacija popotovanja v (kolektivno) podzavest v sedmih dejanjih (Persona, Burlesque, Eros, Transmuted, Melancholy, Fragmentation, Eteral). Podzavest, ki jo naseljuje vse individualno in kolektivno, kar smo skozi družbene vzvode tabujev in prepovedi navidezno ukrotili – najtemnejši vzgibi, impulzi in želje, v katerih se mešajo nasilje, seksualnost, kaos in strah pred izničenjem. Kontrast med svetlim in temnim simbolizira vstop v temino / praznino, iz katere se začnejo luščiti prikazni. Nedefiniran med-prostor, ki ga naseljujejo nenehno spreminjajoča se hibridna bitja, briše meje med zunaj in znotraj, realnim in imaginarnim, živalskim in človeškim. Predstavlja združevanje nasprotij, ki naseljujejo isti univerzum.

Ballen se ne posveča zgolj fotografiji, temveč je posnel tudi veliko kratkih filmov. Med drugim je za kultni duo Die Antwoord soustvaril video I Fink You Freeky, ki ima na Youtubeu več kot 135 milijonov ogledov.

"V absurdistični igri senc Igre prikazni njegova imaginacija črpa iz neskončne zakladnice kolektivnega nezavednega – mitologije, arhetipov, iniciacijskih obredov in ritualov, upodabljajoče umetnosti, (pra)zgodovine in spomina. Vsi tako ali drugače verjamemo v neke vrste duhove. Prikazni so bitja, katerih vloga ni znana, so neopredeljena, sama po sebi niso dobra ali slaba, so zgolj sled, opomin ali klic nečesa, kar smo morda pozabili, potlačili ali izgubili. So tisto, kar Sigmund Freud zaobjame v konceptu grozljivega (das Unheimlliche) in kar naseljuje tudi druga Ballenova dela – tisto strašljivo, ki izvira iz od nekdaj znanega, domačega; tesnobni element potlačenega, ki se vrača. Potopitev v moraste sanje in temačen svet prikazni pa tudi v budnem stanju ne prinaša zaključka, epiloga, nikakršne katarze, razrešitve ali odrešitve. Četudi korenini v kolektivnem (nezavednem), se z eksistencialno praznino spopadamo vsak po svoje," je ob razstavi zapisala Jasna Jernejšek.

Roger Ballen je bil rojen leta 1950 v New Yorku od leta 1982 pa živi in dela v Južni Afriki. Leta 2001 je njegova knjiga Outland (Phaidon Press, 2001) na Photo España prejela nagrado Best Photography Book of the Year. Leta 2002 je na podelitvi nagrad Rencontres dʼArles prejel priznanje za najboljšega fotografa. Leta 2005 je izšla njegova publikacija Shadow Chamber (Phaidon), septembra 2017 pa je založba Thames & Hudson izdala obširno knjigo njegovega opusa Ballenesque Roger Ballen: A Retrospective. Leta 2002 je imel samostojni razstavi v Musem of Contemporary Art San Diego in v Gagosian Gallery v Los Angelesu. Njegova dela predstavljajo številni muzeji, med drugim muzej Stedelijk v Amsterdamu, La Maison Européenne de la Photographie v Parizu, in Museum of Modern Art v New Yorku.

Svoje delo je razširil tudi na medij kiparstva in instalacije v pariškem Musée de la Chasse et de la Nature (2017), avstralskem Sydney College of the Arts (2016) in finskem Serlachius Museum (2015). Instalacija "House of the Ballenesque", ki jo je leta 2017 predstavil na Les Rencontres d’Arles, je bila izbrana za eno najboljših razstav leta 2017. Leta 2018 je na bienalu v Weisbadnu predstavil instalacijo "Roger Ballen’s Bazaar/Bizarre" v nekdanjem nakupovalnem centru. Ballen se ne posveča zgolj fotografiji, temveč je posnel tudi veliko kratkih filmov. Med drugim je za kultni duo Die Antwoord soustvaril video I Fink You Freeky, ki ima na Youtubeu več kot 135 milijonov ogledov.

8Uee_mcxvrw