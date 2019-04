Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero klasičnega romantičnega baleta Giselle v koreografiji kubanskega baletnega umetnika Howarda Quintera Lopeza, razstavo slovaškega avantgardnega umetnika Rudolfa Sikore, na kateri bo predstavljen izbor iz njegovih ekoloških in kozmoloških fotografskih ciklov, koncert Terese Salgueiro, legendarne pevke portugalske skupine Madredeus, premiero lutkovne predstave Jure in Jaka, ki je nastala po slikanici belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty Crowther v režiji Ivane Djilas, drugo edicijo plaforme Sindikat odklonskih entitet.

Četrtek, 11. april

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo hrvaške vizualne umetnice Jelene Bando z naslovom Ob zalivu, ki ponuja kritični premislek o njenem nedavnem obisku Vietnama. S serijo risb in slik si umetnica posebej prizadeva podati svoje vtise o najpriljubljenejši turistični točki v Vietnamu, zalivu Halong, ki je pod Unescovo zaščito. Njegova posebnost je tisoče impozantnih apnenčastih otočkov, poraslih z deževnim gozdom.

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera baleta Giselle, ki je bil prvič uprizorjen v pariški operi leta 1841 in še danes velja za nesporno mojstrovino klasičnega romantičnega baleta. Ustvaril ga je francoski skladatelj Adolphe Adam (1803–1856), avtor več kot 50 opernih in 12 baletnih del, koreografijo prve postavitve pa sta prispevala baletni mojster Jean Coralli in Jules Joseph Perrot, plesalec in eden od najpomembnejših koreografov romantičnega obdobja. Giselle z ravno pravšnjo mero čustev in dramskega naboja prek izjemne tehnične zahtevnosti ter brezčasnega in eteričnega šarma podčrtuje vsebino zgodbe z idejo o ljubezni in smrti, posmrtnem življenju in transcendentalni ljubezni. Novo koreografijo po klasični koreografski predlogi je pripravil kubanski baletni umetnik Howard Quintero Lopez. Dirigent: Aleksandar Spasić

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil slovaški instrumentalni kvartet The Ills, ki v svoji glasbi združuje elemente post-rocka, math rocka, shogazea in prog rocka. Leta 2017 so navadušili na festivalu MENT Ljubljana, tokrat pa se bodo predstavili z novim albumom Disco Volante / Mt. Average. Za ogrevanje bo poskrbela domača ŠKM banda, ki je letos izdala svoj peti album nouvi sad.

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo slovaškega avantgardnega umetnika Rudolfa Sikore z naslovom Sam s fotografijo, na kateri bo predstavljen izbor iz njegovih ekoloških in kozmoloških fotografskih ciklov. Pred otvoritvijo, ob 19.30, bo kustosinja razstave, dr. Katarína Bajcurová, predstavila avtorjevo monografijo, sledil pa bo pogovor z avtorjem.

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Glasbe sveta nastopila Teresa Salgueiro, legendarna pevka portugalske skupine Madredeus, ki se je pred leti odločila za samostojno kariero. Tokrat bo predstavila svoj drugi album O Horizonte, na katerem elemente fada spaja z ljudskimi motivi.

Petek, 12. april

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 20.00 odprli razstavo slik Aleksija Kobala z naslovom Podtaknjenci, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Velenje. Kobal sodi med najvidnejše slikarje srednje generacije. Za seboj ima obsežen in raznolik slikarski opus, v katerem se vseskozi zrcali neomajna vera v moč in sporočilnost slikarske podobe. Njegov slog je seveda prepoznaven in je značilen tudi za slikarska dela, ki nastajajo zadnjih pet let, vendar nikakor ne moremo govoriti o kakršnem koli ponavljanju slikovnih vzorcev, ki jih niza in upodablja na svojih platnih.

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo ob 21.00 nastopila zasedba Bob Dylan Tribute - The Complete Unknowns. Njihov repertoar obsega glasbo iz šestih desetletij Dylanove kariere, poleg njegovih pesmi pa bodo predstavili tudi glasbo njegovih sopotnikov, kot so bili Mike Bloomfield, Al Kooper, Rick Danko, Robbie Robertson, Russ Kunkel, Levon Helm, Rob Stoner …

Sobota, 13. april

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Jure in Jaka, ki je nastala po slikanici belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty Crowther. Gre za predstavo o prijateljstvu, ki najmlajšim razpira nekaj izjemno bistvenih vprašanj o sobivanju in sprejemanju drugih. Ali je vse, kar je videti drugače, tudi zares tako drugačno od nas samih? Režija: Ivana Djilas, likovna podoba: Kirsty Elson.

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera večplastne komedije Heiricha von Kleista Razbiti vrč. Eno najznamenitejših Kleistovih iger in obenem kánonsko delo nemške romantike je prevedel in jezikovno priredil Andrej Rozman Roza. Dramsko besedilo z začetka 19. stoletja govori o starejšem moškem na visokem družbenem položaju, ki s svojimi dejanji povzroči hude težave mlajši ženski, pri tem pa je pripravljen narediti vse za ohranitev lastnega statusa quo. Avtor priredbe: Mate Matišić, režija: Vito Taufer

V Ljubljani bo med 13. in 18. aprilom potekala druga edicija plaforme za robne urbane žanre Sindikat odklonskih entitet, ki jo pripravlja Zavod Emanat. V šestih dneh se bo zvrstilo devet predstav s prvinami nove komedije, stand-upa, performativnega humorja, ironije, satire in družbenega komentarja. Na ogled bodo predstave: Shazia Mirza: Delo v nastajanju, Sophia Rodríguez: Moja narava, Marijs Boulogne in Simona Semenič: Večna medikacija, Mismo nismo: NOise cirkus, tehnoburleska Tatovi podob, Primož Ekart: Živela vulva!, Rok Kravanja: *arija *omagaj, Zala Ana Štiglic in Zoran Petrovič: Viktorija 2.0 in Anja Bezlova: Futraj moj ego, instalacija Marijs Boulogne: Swelf, razstava Marijs Boulogne in Lize Blauv Verlooy, potekale pa bodo tudi tri delavnice.