Stare fotografije iz jugoslovanskih in turških časopisov

Ankara, Beograd, Istanbul in Sarajevo skozi oči fotoreporterjev v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja

V Atriju ZRC v Ljubljani bodo 10. aprila ob 19.00 odprli potujočo razstavo z naslovom Mesta v gibanju — postosmanska dediščina, ki skozi fotografije orisuje razvoj novih držav, nastalih iz ostankov Osmanskega cesarstva. Razstavo v Ljubljani je pripravila Univerza v Baslu v sodelovanju z ZRC SAZU, Inštitutom za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in Muzejem Jugoslavije iz Beograda. Kuratorka razstave: prof. dr. Nataša Mišković .

Potujoča razstava, ki je svojo premiero doživela v Baslu, je nastala kot rezultat akademskega raziskovalnega projekta "SIBA – A Visual Approach to Exploring Everyday Life in Turkish and Yugoslav cities, 1920s and 1930s", ki ga je vodila dr. Nataša Mišković z Univerze v Baslu.

Fotografije, ki so nastale v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, so bile objavljene v turškem in jugoslovanskem dnevnem časopisju. Na razstavi bo predstavljenih 200 izbranih in digitalno obdelanih fotografij, ki beležijo spremembe v štirih mestih (Istanbul, Ankara, Beograd in Sarajevo) v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Skozi objektiv fotoreporterjev časopisov kot so Cumhuriyet in Aksam (Istanbul) ter Politika in Vreme (Beograd), raziskuje, kako so se mestna središča prilagodila vrednotam novih elit, kako se je z novimi trendi v modi in obnašanju, rodil moderen meščan, medtem ko je vsakdanje življenje na ulici ostalo nespremenjeno.

Razstava torej prikazuje časopisne fotografije medvojnega obdobja dveh na novo nacionalno zasnovanih držav, pri čemer se osredotoča na štiri mesta, ki jih je ta sprememba prizadela na povsem različne načine: Istanbul in Ankaro v Turčiji, Beograd in Sarajevo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (od leta 1928 v Kraljevini Jugoslaviji). Istanbul je bil nekdanji center propadlega Osmanskega cesarstva, Ankara je postala prestolnica nove Turčije. Mesto Beograd, prestolnica Srbije, je prerasel v glavno mesto Jugoslavije, medtem ko je Sarajevo prvič dobilo upravo v svojem lastnem jeziku.

Na razstavi predstavljene fotografije ponujajo nepričakovan uvid v tuje, pa vendar bližnje načine življenja. Spremembe so se še posebej kazale v mestnih središčih. Sprehajalci, oblečeni po najnovejši modi, so se prebijali skozi promet modernega mesta, hodili tik ob novozgrajenih objektih in številnih gradbiščih. Tako v mestnih središčih, kot na pravkar zgrajenih stadionih, so se odvijale vojaške parade, kot tudi športna in mladinska srečanja. Na drugi strani pa so na stari čaršiji/bazarju, trgovskem središču vsakega osmanskega mesta, ljudje vseh slojev trgovali in pili kavo, tako kot, da bi se za njih čas ustavil.