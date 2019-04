Magičnost prostora

Nova umetniška razstava v Štanjelu

Trije umetniki, kraševci po srcu in duši, katerih dela bodo skupaj razstavljena do 30. marca 2020

Galerija Lojzeta Spacala v Štanjelu, ki je lani praznovala 30-letnico delovanja, odpira razstavo, ki povezuje tri ključne umetnike Krasa. Na videz nepovezljive ustvarjalne poti so se križale na najrazličnejše načine, največji skupni imenovalec pa je Kras, pokrajina, iz katere so črpali navdih in jo kulturno neizbrisno zaznamovali. V organizaciji razstave z naslovom Magičnost prostora so se prepletla tri kraška razstavišča: Galerija Avgusta Černigoja, Kosovelova soba (Ljudska univerza Sežana) in Galerija Lojzeta Spacala ter dela z njimi povezanih umetnikov: Avgusta Černigoja, Srečka Kosovela in Lojzeta Spacala. Tako je nastala pomembna kulturna pot med Lipico, Sežano in Štanjelom.

Trije sodobniki, trije kraški umetniki, trije različni pogledi na življenje, tri različne usode in ena melanholična skalnata kraška pokrajina, h kateri so se vedno vračali.

Avgust Černigoj, slikar, likovni umetnik in najvidnejši predstavnik zgodovinske avantgarde v slovenski likovni umetnosti, je za svoja umetniška dela leta 1976 prejel Prešernovo nagrado, leta 1981 pa je postal dopisni član SAZU. Večino svojih del, med katerimi so grafike, risbe, slike, kolaži, scenografije, makete, ilustracije in še bi lahko naštevali, je zapustil Kobilarni Lipica, kjer je preživel zadnjih pet let svojega življenja.

Srečko Kosovel je v 22 letih svojega življenja ustvaril več kot 1300 pesmi, poleg njih pa je avtor številnih pesmi v prozi, manifestov, predavanj, publicističnih tekstov, pisem in dnevniških zapiskov, ki predstavljajo vpogled v njegovo intenzivno umetniško delovanje. Njegova lirična dela so sentimentalna, žametna, melanholična, razpoloženjska in osebnoizpovedovalna, že tako širok ustvarjalni opus pa je nadgradil še z radikalnimi konsi, s katerimi se je uvrstil v sam vrh svetovne zgodovinske avantgarde.

Slikarja in grafika Lojzeta Spacala je vse od leta 1957 navdihovala kraška pokrajina in njeni ljudje, ki so v njegovih delih zaživeli v likovnem videnju barv, znakov, črt, kompozicije in površin. Kras je povezoval in navdihoval predvsem s širino svojega impresivnega opusa, v katerem med drugim najdemo risbe, slike, grafike, monotipije, akvarele, tapiserije, mozaike, kipe in fotografije. Njegova dela slikajo pot umetnika vse od realizma do abstrakcije ter odslikovajo njegovo izjemno umetniško širino in prefinjenost.

Osrednja razstava, ki bo za obiskovalce odprta vse do 30. marca 2020, bo slavnostno odprta to soboto, 13. 4., ob 16.00 v Gradu Štanjel. Po kratkem kulturnem programu, kjer se bodo predstavili avtorji razstave in ki ga bodo popestrili učenci glasbene šole Sežana, bo sledilo vodenje po razstavi. Do konca marca prihodnje leto bo preplet ustvarjalnih del vseh treh avtorjev na ogled tudi v obeh ostalih umetniških prostorih, v Galeriji Avgusta Černigoja v Lipici in v Kosovelovi sobi v Sežani.