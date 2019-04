Zadnja turneja legendarnega komičnega para

V Koloseju bo na ogled film Stan in Olio o legendarnem komičnem paru, ki je v dvajsetih letih 20. stoletja zaslovel z burleskami

Od 18. aprila dalje bo v Koloseju na ogled biografska komična drama Stan in Olio v režiji Jona S. Bairda, v kateri nas izjemna igralca John C. Reilly in Steve Coogan popeljeta na zadnjo turnejo legendarnih komikov Stana Laurela in Oliverja Hardyja ter pokažeta, kaj pomeni pravo prijateljstvo. Komični duet, ki sta ga sestavljala suhljati Stan in debelušni Olio je v dvajsetih letih 20. stoletja zaslovel z burleskami in do leta 1950 posnel 107 filmov, večino pod produkcijsko taktirko Hala Roacha. V poznih letih svoje kariere sta se posvetila odrskim nastopom, po Hardyjevi smrti leta 1957 pa se je tudi Laurel dokončno umaknil z gledaliških odrov in zavrnil vsa povabila za nastope v filmih.

Stan Laurel in Oliver Hardy, eden od najbolj uspešnih in najboljših komičnih parov v filmski zgodovini, sta se leta 1953 odpravila na turnejo po Veliki Britaniji. Ko sta prišla v leta in je bila njuna kariera kraljev hollywoodske komedije že v zatonu, ju je čakala negotova prihodnost. Njuna turneja je bila slabo obiskana, a ker sta znala drug drugega vedno nasmejati, s svojim šarmom in predstavami pa tudi občinstvo, sta kmalu spet osvojila srca množic. Turneja se je izkazala za več kot uspešno, vendar pa je dvojec začelo ogrožati Oliverjevo vse slabše zdravje. Pred nami se začne odstirati ganljiv portret komikov, ki se zavedata, da se približuje njun konec, hkrati pa na novo odkrivata, koliko pomenita drug drugemu.

"V osnovi gre za ljubezensko zgodbo o dveh moških, ki sta bila slučajno tudi med največjimi ikonami komedije vseh časov, za zgodbo o ljubezni, prijateljstvu in spravi. Osredotočil sem se na specifično obdobje njunih življenj, ko je bilo pred njima veliko izzivov, zato se mi je zdelo, da je tudi potencial za dramo in konflikt večji", je zapisal režiser.

Jon S. Baird je najprej delal na BBC in si postopoma utiral pot do režiserskega poklica. Leta 2008 je posnel prvi celovečerec Cass, zaslovel pa je z drugim filmom Svinjarija (2013), črno kriminalno komedijo po romanu Irvina Welsha. Film Stan in Olio je njegov tretji celovečerec.

ff7VIK-s3Ek