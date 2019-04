Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero satirične komedije Baron Münchhausen, ki je nastala po gledališki igri in filmskem scenariju ruskega avtorja Grigorija Gorina, pregledno razstavo Zore Plešnar, najvidnejše slovenske fotografinje sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja, razstavo slovenskega umetniškega kolektiva freštreš, ki od leta 2013 deluje na področju vizualne, interaktivne in instalacijske umetnosti ter produkcije umetniških revij, koncert skupine Vasko Atanasovski Trio, ki praznuje 10. letnico delovanja.

Četrtek, 18. april

V GalerijiGallery Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Avtodenuciacija kiparja in pisatelja Sama Ribiča Glažarja, ki trenutno dela v Münchnu. Njegovo delo se osredotoča na vprašanja individualne in kolektivne identitete, težavnosti umetniškega političnega pozicioniranja ter na problematiko telesa. V Galeriji Photon pa bodo ob isti uri na video večeru s Postajo DIVA gostili Tonija Poljanca, člana skupine Hupa Brajdič, ki bo predstavil svoja video dela, dokumentarne in kratke filme ter projekte v nastajanju.

V Galeriji Simulaker Novo mesto bodo ob 19.00 odprli razstavo Saše Spačal z naslovom Plast_ika, ki izpostavlja problematiko mikroplastičnih delcev v prsti. V sodelovanju z Janom Turkom, ki je posrbel za zvok in ob svetovanju dr. biomedicine Mirjana Švaglja, je umetnica ustvarila zvočno postavitev, ki podaja zgodbo o poroznosti tal in njenih prebivalcih.

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera satirične komedije Baron Münchhausen, ki je nastala po gledališki igri in filmskem scenariju ruskega avtorja Grigorija Gorina. Komične pripovedi barona Münchhausna izvirajo iz časa strogega razsvetljenstva. Po pripovedovanju resničnega vojaka in pustolovca jih je zapisal nemški pisec Rudolf Erich Raspe leta 1785, kasneje pa so doživele mnogo izdaj, priredb in prevodov. Režija: Yulia Roschina

V Galeriji Škuc Ljubljana je do 10. maja na ogled razstava Ive Tratnik z naslovom Zgoraj Kun, spodaj Xun: anatomski transbestiarij, ki jo sestavljajo monumentalne slike in risbe, ki se v prostoru namenoma podajajo scenografsko, kot spreminjajoče se kulise, ki spremljajo izmenjevanje različnih dramskih prizorov. Novejša serija umetničinih risb postavlja v ospredje problematiko telesa, farsično anatomijo necelosti, eklektično sestavljeno iz disparatnih in raznorodnih delov, ki jih skupaj drži nekakšna nerodna antropomorfnost, križana z živalskimi ekstremitetami in neživimi mehanskimi kosi, je zapisal kustos razstave Vladimir Vidmar.

Petek, 19. april

V MMC Kibla Maribor bo ob 19.00 v okviru Glasbenega cikla Jutri 2019 nastopila Nika Solce, lutkarica in pevka, ki svojo glasbeno govorico združuje z ljudskim izročilom. Tokrat bo predstavila pesmi s svojega novega albuma "Tiha misel", na katerem je uglasbila impresionistične pesmi Srečka Kosovela.

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo Zore Plešnar, najvidnejše slovenske fotografinje sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Fotoklubu Maribor se je pridružila leta 1968 in dve leti pozneje − kot edina ženska − sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki si je prizadevala za avantgardni modernizem. V tri desetletja trajajočem delovanju je slovensko fotografijo obogatila z odličnimi črno-belimi cikli: Mimo, Nad oblaki, Odsevi, Praznovanje, Terelj in Rojstvo mesta / Novi Beograd. Obenem se je ves čas posvečala tudi portretom, kjer se je polno izrazila njena topla, komunikativna narava in naklonjenost do otrok. Cikel Otroštvo s svojo neposrednostjo in pristnostjo tako nesporno predstavlja vrh njene portretne fotografije. Kustosinja razstave: Andreja Borin

Zora Plešnar: Terelj - J (1976)

© Marko Tušek

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Fig. 2, ki predstavlja umetniški praksi umetnic Brishty Alam in Nicole Prutsch, za kateri je značilna svojevrstna raba elementov vizualne kulture znanosti, s čimer so mišljene predvsem različne oblike vizualizacij, kot so grafi, toplotne skale, topološke strukture molekul itd. Tovrstne vizualizacije znanosti ne služijo zgolj kot ponazoritvena ali pedagoška orodja, temveč so integralni element znanstvenega raziskovanja oz. pridobivanja vednosti. Kustos razstave: Domen Ograjenšek

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil kvartet Chui, ki s svojim edinstvenim mešanjem elektronike, jazza ter rocka velja za eno najboljših zasedb na Hrvaškem. Za uvod bodo poskrbeli njihovi rojaki, art rock zasedba Porto Morto.

V Fotopubovem projektnem prostoru (Tivolska cesta 44) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo slovenskega umetniškega kolektiva freštreš, ki od leta 2013 deluje na področju vizualne, interaktivne in instalacijske umetnosti ter produkcije umetniških revij. Tokrat se bo predstavil z interaktivno razstavo "dekontamiNACIJA", ki bo vključevala tudi predstavitev nove številke revije freštreš "Atomik", ki je poimenovana po prvi besedi v imenu znane slovenske skupine. Razstava vzapostavlja povezavo med kulturo narodnozabavne glasbe in žanrom antiutopije ter ustvarja špeklulativni prostor "postapokaliptičnega" sveta jedrsko opustošene Zemlje oz. Slovenije. Skozi prizme antiutopije, svetovne katastrofe in post-narodnozabavne glasbe, kolektiv problematizira teme nacionalizma in populizma v množični kulturi ter poskuša nakazati povezave med nasiljem estetike in estetiko nasilja v kulturnih konstruktih, ki se prikazujejo kot zabavni in ljudski, ter med civilizacijskim propadom po takšni ali drugačni globalni katastrofi.

Sobota, 20. april

V Božidarju Ljubljana bo ob 21.00 nastopil Vasko Atanasovski Trio, ki praznuje 10. letnico delovanja. Lani se je triu pridružil še kontrabasist Žiga Golob.

